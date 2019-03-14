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Королева вечера: новый выход Наоми Кэмпбелл в вечернем платье с глубоким декольте

48-летняя модель посетила Лондон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:56
Наоми Кэмпбелл на вечеринке "Оскар 2019"
Наоми Кэмпбелл на вечеринке "Оскар 2019"
Фото: AFP

48-летняя супермодель Наоми Кэмпбелл, которая недавно блистала в роскошном платье на вечеринке в Гонконге, теперь посетила официальный прием в Букингемском дворце, который был устроен принцем Чарльзом в честь своего фонда Prince’s Trust International.

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На опубликованных фотографиях в Instagram "черная пантера" позирует в пышном вечернем платье от Maison Alaïa. На плечи знаменитость накинула черный жакет. Дополняет образ маленькая сумочка со змеиным принтом и драгоценные украшения от Samer Halimeh New York.

Наоми Кэмпбелл на приеме в Лондоне
Наоми Кэмпбелл на приеме в Лондоне
Фото: instagram.com/naomi

Отдельного внимания заслуживает одна фиолетовая перчатка на левой руке. Гладко зачесанные волосы, убранные назад, и макияж в коричневых тонах придали Наоми Кэмпбелл королевского шика.

Напомним, ранее Кэмпбелл появилась на вечеринке "Оскара" Vanity Fair в длинном прозрачном платье, расшитом разноцветным бисером.

Напомним, съемочная группа проекта "Сегодня" почти неделю следила за тем, как шла подготовка к церемонии "Оскар", а после – что происходило на красной дорожке и в самом кинотеатре "Долби" в Лос-Анджелесе. 

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