Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Грандиозное событие произошло в Лондоне 2 июня 1953 года

Коронация Елизаветы II Фото: Getty Images

2 июня вся Великобритания отмечала знаковое событие – 66-летее со дня коронации самого могущественного монарха в мире – королевы Елизаветы II. В 1953 году в Лондоне тогда еще 27-летняя принцесса заняла британский престол. Коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории страны XX века. На тот момент Елизавета II уже состояла в браке с принцем Филиппом и вместе с мужем стала править Британией.

О рекордах Елизаветы II смотрите более детально в сюжете:

Сегодня.Lifestyle решили наглядно показать, какой Елизавета II была в молодости и что предпочитала из одежды.

День коронации и королевский наряд

Разумеется, наш обзор мы начнем с самого важного наряда для тогда еще новоиспеченной королевы. Для такого важного события в своей жизни юная принцесса выбрала роскошный и по истине королевский наряд – бежевое платье, расшитое золотыми нитками, корону и длинную мантию белого цвета.

Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года Фото: Getty Images 1/8

Деловой стиль молодой королевы в 1950-1990-х гг

Этот период был самым активным в жизни королевы – всевозможные заграничные поездки, встречи и официальные приемы, для которых шились самые лучшие наряды для новоиспеченной королевы. В те года стиль Елизаветы II отвечал модным тенденциям и самое интересное – Ее Величество носила брючные костюмы. Сейчас она преимущественно предпочитает платья или костюмы с юбкой-миди.

Ее Величество за 3 года до коронации Фото: Getty Images

Королева Елизавета II вместе с мужем Филиппом, дочкой Анной и сыном Чарльзом Фото: Getty Images

Это фото сделано 2 сентября 1952 года во дворе замка Балморал. Королева Елизавета II в кругу семьи – дочки Анны и сына Чарльза, а также мужа Филиппа – позирует в зеленом комплекте, который состоит из юбки-плиссе и классического пиджака. Как мы видим, уже с молодости Ее Величество была пристрастна к драгоценным брошкам. Этот элемент ее гардероба был неизменным на протяжении 66 лет ее правления.

Королева Елизавета II в голубом платье по случаю 25-летия брака с мужем Филиппом

27-летняя королева в Гринвиче Фото: Getty Images

В мае 1970 года во время своего официального визита в Австралию Елизавета II нарядилась в ярко-желтое пальто с белыми аксессуарами. К слову, королева на протяжении жизни любила надевать красочные костюмы и верхнюю одежду. Как-то Ее Величество призналась, что с помощью ярких цветов она привлекает внимание окружающих, поскольку не всегда ее замечают.

Стиль Ее Величества в 1970- годах Фото: Getty Images

А вот с 1980-х годов стиль английской королевы меняется – в ее гардеробе появляются более яркие наряды, а из аксессуаров – дамские шляпки с декором. В целом, тогда модные тенденции кардинально изменились – на смену тяжелом тканям в клетку пришел легкий шифон с цветными узорами и горохом.

Королева Елизавета II на конных скачках в зеленом наряде – 1980 год Фото: Getty Images Ее Величество во время визита в Алжир в красном костюме в белый горох Фото: Getty Images Елизавета II в роскошном розовом платье – 1980 год Фото: Getty Images Королева Британии в Марокко примеряла необычный головной убор из красных цветов – 1980 год Фото: Getty Images Елизавета II в красном шифоновом платье вместе с мужем Филиппом – 1982 год Фото: Getty Images Ярко-голубой образ британской королевы на Соломоновых Островах – 1982 год Фото: Getty Images 1/6

Также в нашем материале мы наглядно показывали, как менялся стиль королевы Англии за все ее 96 лет жизни.

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