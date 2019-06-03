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Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Грандиозное событие произошло в Лондоне 2 июня 1953 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:49
Коронация Елизаветы II
Коронация Елизаветы II
Фото: Getty Images

2 июня вся Великобритания отмечала знаковое событие – 66-летее со дня коронации самого могущественного монарха в мире – королевы Елизаветы II. В 1953 году в Лондоне тогда еще 27-летняя принцесса заняла британский престол. Коронацию впервые транслировали по телевидению, поэтому событие стало самым зрелищным в истории страны XX века. На тот момент Елизавета II уже состояла в браке с принцем Филиппом и вместе с мужем стала править Британией. 

О рекордах Елизаветы II смотрите более детально в сюжете:

Сегодня.Lifestyle решили наглядно показать, какой Елизавета II была в молодости и что предпочитала из одежды. 

День коронации и королевский наряд 

Разумеется, наш обзор мы начнем с самого важного наряда для тогда еще новоиспеченной королевы. Для такого важного события в своей жизни юная принцесса выбрала роскошный и по истине королевский наряд – бежевое платье, расшитое золотыми нитками, корону и длинную мантию белого цвета. 

Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
Коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года
Фото: Getty Images
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Деловой стиль молодой королевы в 1950-1990-х гг

Этот период был самым активным в жизни королевы – всевозможные заграничные поездки, встречи и официальные приемы, для которых шились самые лучшие наряды для новоиспеченной королевы. В те года стиль Елизаветы II отвечал модным тенденциям и самое интересное – Ее Величество носила брючные костюмы. Сейчас она преимущественно предпочитает платья или костюмы с юбкой-миди.

Ее Величество за 3 года до коронации
Ее Величество за 3 года до коронации
Фото: Getty Images

Королева Елизавета II вместе с мужем Филиппом, дочкой Анной и сыном Чарльзом
Королева Елизавета II вместе с мужем Филиппом, дочкой Анной и сыном Чарльзом
Фото: Getty Images

Это фото сделано 2 сентября 1952 года во дворе замка Балморал. Королева Елизавета II в кругу семьи – дочки Анны и сына Чарльза, а также мужа Филиппа – позирует в зеленом комплекте, который состоит из юбки-плиссе и классического пиджака. Как мы видим, уже с молодости Ее Величество была пристрастна к драгоценным брошкам. Этот элемент ее гардероба был неизменным на протяжении 66 лет ее правления. 

Королева Елизавета II в голубом платье по случаю 25-летия брака с мужем Филиппом
Королева Елизавета II в голубом платье по случаю 25-летия брака с мужем Филиппом

27-летняя королева в Гринвиче
27-летняя королева в Гринвиче
Фото: Getty Images

В мае 1970 года во время своего официального визита в Австралию Елизавета II нарядилась в ярко-желтое пальто с белыми аксессуарами. К слову, королева на протяжении жизни любила надевать красочные костюмы и верхнюю одежду. Как-то Ее Величество призналась, что с помощью ярких цветов она привлекает внимание окружающих, поскольку не всегда ее замечают. 

Стиль Ее Величества в 1970- годах
Стиль Ее Величества в 1970- годах
Фото: Getty Images

А вот с 1980-х годов стиль английской королевы меняется – в ее гардеробе появляются более яркие наряды, а из аксессуаров – дамские шляпки с декором. В целом, тогда модные тенденции кардинально изменились – на смену тяжелом тканям в клетку пришел легкий шифон с цветными узорами и горохом. 

Королева Елизавета II на конных скачках в зеленом наряде – 1980 год
Фото: Getty Images
Ее Величество во время визита в Алжир в красном костюме в белый горох
Фото: Getty Images
Елизавета II в роскошном розовом платье – 1980 год
Фото: Getty Images
Королева Британии в Марокко примеряла необычный головной убор из красных цветов – 1980 год
Фото: Getty Images
Елизавета II в красном шифоновом платье вместе с мужем Филиппом – 1982 год
Фото: Getty Images
Ярко-голубой образ британской королевы на Соломоновых Островах – 1982 год
Фото: Getty Images
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Также в нашем материале мы наглядно показывали, как менялся стиль королевы Англии за все ее 96 лет жизни

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