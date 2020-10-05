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Корпоративные ежедневники BRUNNEN — качество с историей

5 октября, 12:35

Почему 20 миллионов человек из 70 стран земного шара каждый год выбирают ежедневники BRUNNEN? Легендарное качество, 100-летняя история и море обложек

Корпоративные ежедневники BRUNNEN – легенда на вашем рабочем столе

Мы так любим планировать будущее: рабочие встречи и семейные поездки, списки покупок и перечни фильмов на выходные. Быть на шаг впереди событий и продумывать все до мельчайших деталей. Так уж мы устроены: каждому достижению предшествует идея. И главное – ее не потерять, не стереть из памяти роем повседневных мыслей и забот. Хранителями таких идей и выступают ежедневники и записные книги. Перенося мысли на лист бумаги, мы приводим их порядок, придаем им форму и структуру. А для драгоценных жемчужин нашего сознания нужна соответствующая "шкатулка" — эталонные блокноты с историей.

У истоков рождения бренда: 150 лет совершенствования

Что означает "Н" на логотипе, если в названии торговой марки нет ни одной такой буквы? История компании началась полтора века назад, в немецком городке Heilbronn, отсылка к которому и поныне осталась увековеченной в эмблеме. За таинственной "Н" изображен святой источник, древний символ города. Источник (фонтан) на немецком так и звучит: BRUNNEN.

Торговая марка получила свое окончательное название лишь в 1903 году. А что было до этого? Долгая история перерождений и совершенствований, запущенная талантливым предпринимателем Андреасом Шнайдером, праотцом современной компании Baier&Schneider. Там брендовые ежедневники изготавливаются и поныне. Так у вас на столе может оказаться планер с волнующим шлейфом истории.

BRUNNEN сегодня

Если оценить масштабы в цифрах – 20 миллионов человек из 70 стран мира, ежегодно отдающих предпочтение легенде. Но BRUNNEN – это не только цифры и статистика (хотя и впечатляющая). Это — ювелирная точность каждой детали: от проклейки переплета до линовки. Особого внимания заслуживает идеально гладкая европейская бумага, по которой так и хочется проводить рукой; ощущать легкость, с которой на нее ложатся чернила.

Коллекция BRUNNEN 2021

Немецкие ежедневники BRUNNEN на 2021 год — привычные "старые-добрые" модели в традиционном и новаторском прочтении.

Что нового в 2021 году?

  • Крутая и дерзкая лицензия MTV. Микс, примиривший консерватизм сдержанного формата с экспрессивным торжеством самовыражения на кислотно-неоновых обложках. Придаст офисным будням огонька, не нарушив баланс.
  • Трендовые цвета Pantone. Палитра обложек обновляется каждый год, следуя актуальным тенденциям.

Какой ежедневник выбрать: ключевые модели

BRUNNEN блюдет традиции. Результатом постоянного совершенствования стали модели, обретшие статус классических.

  • Стандарт. Самые распространенные корпоративные ежедневники в Украине. Каждому дню – своя страница с разбивкой по часам. Удобная навигация поможет с легкостью найти нужный день и разобраться в планах. Полезный инфоблок напомнит, когда именины у любимого начальника или, к примеру День таможенника.
  • Бюро – сдержанная роскошь с деликатным налетом делового пафоса. Статусный датированный еженедельник премиум-качества. Чего стоит только каландрированная бумага 100 г/м2, которая подходит даже для письма перьевой ручкой.
  • Смарт – удобная современная модель, сочетающая еженедельник и блокнот.
  • Агенда позволит не ждать нового года, чтобы начать вести ежедневник.

Обложки ежедневников BRUNNEN

Образцовые строгие старожилы: Miradur, Torino, Flex; эмоциональные Torino Trend, Графо и др. Они хороши и сами по себе, а могут даже стать трансляторами корпоративного стиля.

Корпоративные ежедневники с логотипом

Тиснение на ежедневниках – возможность придать обложке всемирно известного планера лицо своей компании. А выбирая блокноты для брендирования, мы выбираем облик корпоративных предметов, с которыми будем лично взаимодействовать 365 дней в году.

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