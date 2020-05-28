Корсет, декольте и комбинезон: главные свадебные тренды сезона 2020

Знакомимся с главными тенденциями свадебной моды

Говоря о модных платьях этого сезона, особенный акцент хочется сделать на их женственности, легкости и воздушности. Тренды диктуют переход от соблазнительных, облегающих мини на сторону игривых и невесомых изделий, часто с пестрыми узорами или широкими бантами у шеи. Не отстает и свадебная мода, наполняя линейки особенных платьев деталями, приковывающими взгляд.

Ранее Сегодня.Lifestyle рассказывали о том, как правильно собрать модный летний образ на каждый день. Обязательно загляните в эту подборку. А сегодня поговорим о наряде невесты.

Главные свадебные тренды сезона 2020

Сочетание классики и модерна, сдержанности и раскованности легко можно проследить в изделиях с объемными рукавами. "Фонарики" или просто пышные рукава сейчас особенно популярны. Они гармонично сочетаются с легкими и гладкими тканями, которые ниспадают к низу красивыми волнами. Что важно, такой фасон еще и хорошо корректирует фигуру, уравновешивая линию груди, подчеркивая ключицы и добавляя акценты на талии.

Элементы корсета, не сдающего позиций тренда, вновь удивляет модниц. Свадебное платье с корсетом и акцентным декольте – мечта многих девушек. Точеный силуэт и плавные линии изделия влюбляют в себя. Такой образ не стоит перегружать тяжелыми украшениями, лучше отдать предпочтение флористическим мотивам. Корсет не позволит вам забыть об осанке и привнесет в образ нотку буржуазности.

В такой романтичный и трепетный день, как свадебный, можно позволить себе больше, чем обычно. Например, платье с россыпью бисера или камней по всему подолу и лифу, имитирующую красочные цветы. Такой узор особенно нежный и романтичный сможет наполнить день радостными эмоциями.

Куда же мы без смелых решений, особенно в 21 веке, и особенно после такого затяжного локдауна. Уверены, что комбинезон или брючный костюм для невесты – это смело. Даже сегодня, несмотря на всем известные образы мировых знаменитостей. Иногда комбинезон может выглядеть куда соблазнительнее платья, особенно если он с открытой спиной или очень глубоким декольте.

На нашем сайте также узнайте, какие платье украинских дизайнеров мы будем носить этим летом.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться