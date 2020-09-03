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Корсеты, рюши и деним: в Киеве продолжается Ukrainian Fashion Week

Сегодня, 17:16

Почетным гостем Недели моды стала немецкий дизайнер Аннет Герц

В Киеве продолжается Ukrainian Fashion Week, лозунг которой – NO SEASON Season – дизайнеры не привязывали свои коллекция к определенному сезону. В рамках Недели мод уже прошел показ линейки новой одежды, которая была придумана по инициативе мэра Киева Виталия Кличко. А теперь предлагаем посмотреть на самые запоминающиеся коллекции второго и третьего дней UFW.

RYBALKO

В "сезоне без сезона" дизайнер Марина Рыбалко решила не ограничивать себя современными тенденциями. Главным вдохновением коллекции TIME стали испанские мужские костюмы Ренессанса и платья Викторианской эпохи, говорится на сайте UFW. Приталенный силуэт, увеличенные объем и пропорции, которые трансформируют фигуру, рюши, жемчуг, пышная и круглая форма рукавов – главные особенности коллекции Рыбалко.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

LALLIER

Дизайнер Юлия Франц адаптировала гламур под реалии современности, когда модные вечеринки и светские мероприятия – на вес золота. Это своеобразный микс урбанистических спортивных вещей из денима и трикотажа, одежды для вечеринок в бассейне и на берегу океана, а также идеальная одежда для популярных музыкальных фестивалей. Деним и стразы, сияющие платья, эффектные топы, сексуальные корсеты, яркие мини – стиль бренда уже стал узнаваемым.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

ARUTIUNOVA

В сезоне весна-лето 2021 бренд ARUTIUNOVA продолжает уверять женщин в их беспрекословном праве на свободу самовыражения – языке музыки и танца: страстного фламенко, неугомонного пасодобля, чувственного танго. Специально для бренда ARUTIUNOVA художник Руслан Панчук создал иллюстрации с орнаментами образов различных тореро и вееров, которые легли в основу элементов вышивки.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

ANNETTE GÖRTZ

Немецкий дизайнер ANNETTE GÖRTZ, как почетный гость Ukrainian Fashion Week, представила свою новую капсульную коллекцию AW20-21 MADEFO R.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

DARJA DONEZZ

Дизайнер Дарья Донец демонстрирует узнаваемый стиль бренда: рукава-буфы, легкие ткани, кружевные детали, элементы исторического костюма в виде панье и цветочный принт. Главный цвет коллекции – розовый, а также нежные оттенки цветущей яблони.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

JULIYA KROS

Пришло время остановиться, переосмыслить и трансформироваться внутренне – основной посыл коллекции Juliya Kros SS2021.Основа коллекции – платья-трансформеры и блузки без четко выраженной лицевой стороны, с возможностью носить их как с рукавами, так и без.

Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua
Фото: fashionweek.ua

Ранее мы описывали, как прошел первый день Ukrinian Fashion Week.

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