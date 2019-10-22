Костюмы на Хэллоуин 2019 для детей: какой наряд выбрать

Мы подобрали идеи, чтобы помочь вам выбрать костюмы для детей на Хэллоуин

Костюмы на Хеллоуин 2019 для детей: какой наряд выбрать Фото: pexels.com

31 октября люди отмечают Хэллоуин — праздник, восходящий к традициям древних кельтов Ирландии и Шотландии, история которого началась на территории современных Великобритании и Северной Ирландии. Сейчас мода на атрибутику Хэллоуина популярна и в Украине.

Смотрите видео, как в Европе и Америке отмечают Хэллоуин:

Интересно, что облачение в карнавальные костюмы — сравнительно недавно возникший элемент праздника. Впервые как полноценный обычай оно было зафиксировано в начале XX века и восходит к американским традициям костюмированных вечеринок.

Основная тема костюмов на Хэллоуин — это разная нечисть или сверхъестественные персонажи, однако популярны и костюмы на совершенно произвольную тематику, хотя основной мотив продолжает оставаться самым распространенным. Среди костюмов на Хэллоуин можно было встретить не только костюмы вампиров, оборотней или ведьм, но и фей, королей и деятелей поп-культуры.

"Сегодня" подготовили для вас варианты костюмов для детей на Хэллоуин.

Карнавальный костюм кошечки для девочки на Хэллоуин может состоять из черного платья и мягких пушистых ушек. Для непоседливых и активных девочек образ кошечки будет уместным на детском празднике в честь страшного праздника.

Необычный и красочный костюм ведьмочки также отлично подойдет для праздника Хэллоуин.

А вот мальчики могут выбрать не входящий из моды костюм Дракулы. Такой костюм в виде плаща с жабо отлично подойдет для празднования Хэллоуина. Он может быть выполнен из атласа в черном и белом цветах.

Также мальчики могут одеться в привидение и пугать всех вокруг.

Напомним, что ранее мы писали о том, что приготовить на праздник Хэллоуин.

Все подробности в спецтеме Halloween

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.