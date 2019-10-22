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Костюмы на Хэллоуин 2019 для женщин: идеи праздничных образов с фото

Подборка актуальных костюмов для самого "страшного" праздника

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:23
Хэллоуин 2019
Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest

Уже совсем скоро весь мир будет отмечать один из самых страшных праздников – Хэллоуин 2019, который традиционно наступит в самом конце месяца – 31 октября. Уже на протяжении многих лет украинцы отмечают этот день и наряжаются в необычные костюмы, делая пугающий макияж. Если вы еще не определились с праздничным костюмом, Сегодня.Lifestyle помогут вам в выборе наряда на Хэллоуин 2019.

Смотрите видео о конкурсе подводной резьбы по тыкве к Хэллоуину 2019:

Костюм на Хэллоуин для женщин должен быть ярким и неординарным! Самыми популярными являются прототипы героев фильмов и мультиков. Поэтому стоит обратить внимание именно на них, а в частности – на Малефисенту, героиню нового фильма, который стартовал этой осень.

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Образ мистической феи в исполнении Аджелины Джоли – сейчас на пике популярности, поэтому не составит труда найти в прокате такой костюм. Более того, наряд можно сделать и своими руками! Черные рога, острые скулы и кожаные крылья – зловещий и в тоже время манящий образ, который точно преобразит ваш лик в мистическую ночь.

Идеи образов Малефисенты на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи образов Малефисенты на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи образов Малефисенты на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи образов Малефисенты на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи образов Малефисенты на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
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Но, если вам не хочется повторяться и акцентировать внимание на заезженной тематике, для выбора костюма на Хэллоуин 2019 есть и другие варианты. Например, образы героинь мультфильмов или фантастического кино. Еще один из самых актуальных нарядов – образы героев "Семейка Аддамс". Такие костюме легче всего воплотить в жизнь без дополнительных затрат – черное платье с белыми манжетами, парик и черные губы. Женский образ готов!

Костюм в стиле Уэнздей Аддамс
Костюм в стиле Уэнздей Аддамс
Фото: Pinterest

Мортиша и Уэнздей Аддамс – идея костюмов на Хэллоуин 2019
Мортиша и Уэнздей Аддамс – идея костюмов на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest

Ну а если темные и жуткие образы не для вас, а хочется быть более ярким, предлагаем идеи образов супергероев и персонажей из сказок. Например: красная шапочка, Микки Маус, "Червовая дама", скелет, "Труп невесты" и другие.

Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
Идеи женского костюма на Хэллоуин 2019
Фото: Pinterest
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Напомним, что ранее мы писали о том, что приготовить на праздник Хэллоуин.

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