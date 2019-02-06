Красивые прически на День святого Валентина: фото

Лучшие идеи причесок в День святого Валентина 2019 на длинные волосы

Красивые прически на День святого Валентина Фото: Pinterest

Близится День Валентина, и каждая влюбленная девушка хочет выглядеть в этот день изысканно, нежно и романтично. Важную роль в создании нарядного образа в праздник всех влюбленных играют стильные и красивые прически на День святого Валентина 2019.

Хотите получать комплименты от любимого человека по поводу вашего неотразимого образа? Начинайте готовиться к празднику уже сегодня. Прислушайтесь к нашим советам и примеряйте на себя самые романтические прически на день святого Валентина 2019.

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Нежные прически на День святого Валентина

Обладательницам длинных вьющихся локонов повезло немного больше, чем девушкам с короткими волосами, ведь вы имеете массу вариантов укладки таких волос. К примеру, соберите волосы сзади в не слишком тугой хвостик, и пусть несколько прядей как будто случайно и небрежно выбьются из общей массы, игриво обрамляя ваше лицо. Слегка подкрутите их, а сам хвост перевяжите бархатной лентой.

Фото: Pinterest

Идеи эффектных причесок на День святого Валентина

Большинству мужчин нравятся распущенные женские волосы. В День Валентина 2019 побалуйте своего избранника романтическим образом, оформив косой свободные волосы. Для этого отделите по бокам две пряди, сплетите из них тонкие косички и пустите навстречу друг другу, обрамляя свободные волосы своеобразным веночком. Концы зафиксируйте красивыми заколками или невидимками.

Фото: Pinterest

Красивые прически на День святого Валентина

Ухоженно и стильно будет смотреться на длинных волосах низкий пучок. Предварительно сделайте небольшой начес, чтобы прическа выглядела более объемной. А затем скрутите волосы в пучок, но не делайте его не слишком тугим и позвольте двум-трем прядям выбиться из общей массы. Украсьте волосы цветочными аксессуарами – это добавит образу романтичности.

Фото: Pinterest

Романтические прически на День святого Валентина

Всевозможные косы и переплетения прядей будут особенно актуальными, если День всех влюбленных вы решили отпраздновать весело и шумно на вечеринке, клубе с танцами и долгими прогулками. Вам не придется постоянно оглядываться в зеркало, боясь, что ваша прическа распалась и выглядит неаккуратно. А для фиксации воспользуйтесь резинками или заколками.

Фото: Pinterest

Символичные прически на День святого Валентина

В День святого Валентина самый главный символ – конечно же, сердечко. Оно присутствует в валентинках, подарках, нарядах и даже маникюре. Вы также можете выбрать для себя романтический образ, создав милое и нежное сердечко при помощи прически. Для этого воспользуйтесь французскими, голландскими или самыми обычными косами. А фиксировать это произведение искусства можно при помощи шпилек и лака.

Фото: Pinterest

А если вы все еще не решили, какой маникюр сделать ко Дню святого Валентина, интересные идеи с фото найдете в нашей подборке.

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