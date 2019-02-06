Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Красивые прически на День святого Валентина: фото

Лучшие идеи причесок в День святого Валентина 2019 на длинные волосы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
Красивые прически на День святого Валентина Фото: Pinterest
Красивые прически на День святого Валентина
Фото: Pinterest

Близится День Валентина, и каждая влюбленная девушка хочет выглядеть в этот день изысканно, нежно и романтично. Важную роль в создании нарядного образа в праздник всех влюбленных играют стильные и красивые прически на День святого Валентина 2019.

Хотите получать комплименты от любимого человека по поводу вашего неотразимого образа? Начинайте готовиться к празднику уже сегодня. Прислушайтесь к нашим советам и примеряйте на себя самые романтические прически на день святого Валентина 2019.

Читайте также
Салат "Капрезе": рецепт для романтического ужина на День святого Валентина

Нежные прически на День святого Валентина

Обладательницам длинных вьющихся локонов повезло немного больше, чем девушкам с короткими волосами, ведь вы имеете массу вариантов укладки таких волос. К примеру, соберите волосы сзади в не слишком тугой хвостик, и пусть несколько прядей как будто случайно и небрежно выбьются из общей массы, игриво обрамляя ваше лицо. Слегка подкрутите их, а сам хвост перевяжите бархатной лентой.

Фото: Pinterest

Идеи эффектных причесок на День святого Валентина

Большинству мужчин нравятся распущенные женские волосы. В День Валентина 2019 побалуйте своего избранника романтическим образом, оформив косой свободные волосы. Для этого отделите по бокам две пряди, сплетите из них тонкие косички и пустите навстречу друг другу, обрамляя свободные волосы своеобразным веночком. Концы зафиксируйте красивыми заколками или невидимками.

Фото: Pinterest

Красивые прически на День святого Валентина

Ухоженно и стильно будет смотреться на длинных волосах низкий пучок. Предварительно сделайте небольшой начес, чтобы прическа выглядела более объемной. А затем скрутите волосы в пучок, но не делайте его не слишком тугим и позвольте двум-трем прядям выбиться из общей массы. Украсьте волосы цветочными аксессуарами – это добавит образу романтичности.

Фото: Pinterest

Романтические прически на День святого Валентина

Всевозможные косы и переплетения прядей будут особенно актуальными, если День всех влюбленных вы решили отпраздновать весело и шумно на вечеринке, клубе с танцами и долгими прогулками. Вам не придется постоянно оглядываться в зеркало, боясь, что ваша прическа распалась и выглядит неаккуратно. А для фиксации воспользуйтесь резинками или заколками.

Фото: Pinterest

Символичные прически на День святого Валентина

В День святого Валентина самый главный символ – конечно же, сердечко. Оно присутствует в валентинках, подарках, нарядах и даже маникюре. Вы также можете выбрать для себя романтический образ, создав милое и нежное сердечко при помощи прически. Для этого воспользуйтесь французскими, голландскими или самыми обычными косами. А фиксировать это произведение искусства можно при помощи шпилек и лака.

Фото: Pinterest

А если вы все еще не решили, какой маникюр сделать ко Дню святого Валентина, интересные идеи с фото найдете в нашей подборке.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Поздравление с 14 февраля любимому парню в прозе и стихах Любовь на все времена: список фильмов ко Дню святого Валентина Как провести 14 февраля, если ты одна
день святого валентина день влюбленных прически валентинов день
Реклама

Новости партнеров

Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Обновляем гардероб: 7 модных трендов сезона весна-лето 2019
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Самая высокооплачиваемая модель мира снялась полностью голой
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Чем отличаются дети, которые родились зимой, от летних?
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью
Олег Винник впервые показал дом детства и свою семью

Популярные статьи

Сегодня, 13:52Шоу-бизнес

Влад Топалов впервые на фото показал крошечного сына

Сегодня, 12:40Fun

6 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Сегодня, 11:47Шоу-бизнес

В Москве прощаются с Децлом: как проходит церемония

Сегодня, 04:02Психология

Гороскоп на сегодня: у Тельцов продуктивный день, а Водолеев ожидает новый проект

Вчера, 12:39Wellness

Рыбная диета для похудения: как сбросить шесть килограммов за 10 дней

Вчера, 11:51Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам нужно расставить приоритеты, а Овнам – держать эмоции при себе

Вчера, 07:35Стиль

Очень эффектно: Мелания Трамп надела все вещи одного цвета

4 февраляШоу-бизнес

"Нет сил терпеть": солистка KAZKA эмоционально обратилась к подписчикам

4 февраляШоу-бизнес

Бывший "Холостяк" Дмитрий Черкасов впервые стал отцом

4 февраляFun

4 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

4 февраляПсихология

Сложные люди: четыре самых вспыльчивых знаков зодиака

4 февраляАфиша

Тони вернется, а Тор злится: появился крутой тизер "Мстителей 4"

4 февраляПсихология

Назван секрет счастья для каждого знака зодиака

4 февраляПсихология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов весьма непростой день, а Весам не стоит отказываться от предложений

3 февраляШоу-бизнес

Очевидец рассказал, что происходило перед смертью Децла

3 февраляШоу-бизнес

Смерть рэпера Децла: появились новые подробности

Новости партнеров

Алла Пугачова не прийшла на похорон
Алла Пугачова не прийшла на похорон "свого хлопчика"
Врач назвал реанимацию Децла
Врач назвал реанимацию Децла "формальной" и объяснил почему
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
Марина Узєлкова розповіла про своє життя після розлучення
6 привычек, которые программируют на бедность
6 привычек, которые программируют на бедность
Девушка английского футболиста потрясла общественность
Девушка английского футболиста потрясла общественность
5 примет почему нельзя дарить полотенца
5 примет почему нельзя дарить полотенца
Бред Піт знайшов мегапопулярну заміну Джолі: нова пара
Бред Піт знайшов мегапопулярну заміну Джолі: нова пара
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика
46-летняя звезда «Физрука» родила от своего ученика