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Красивый маникюр на 8 Марта: ТОП-5 идей с фото

Какой сделать маникюр на 8 Марта: смотрите интересные идеи весеннего нейл-арта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:41
Маникюр на 8 Марта
Маникюр на 8 Марта
Фото: School Anna Avramenko

В весенний женский праздник 8 Марта хочется быть красивой от прически до кончиков ногтей. Мы предлагаем вашему вниманию оригинальные идеи маникюра 8 Марта с фото. Пусть ваши ногти будут эффектными, модными, красивыми и принесут хозяйке отличное праздничное настроение.

Модный маникюр на 8 Марта 2019

Маникюр на 8 Марта
Маникюр на 8 Марта
Фото: School Anna Avramenko

Эффектный и модный дизайн длинных ногтей к 8 Марта можно оформить с использованием одновременно нескольких техник. Здесь сочетаются блестящий и матовый лаки, а также элемент Negative Space, когда остается непрокрашенная голая зона ногтя. Такой нейл-арт отлично подойдет под классические цвета одежды – белый, черный, оживляя их нежными розовыми вкраплениями.

Милый маникюр к 8 Марта: свежие идеи

Маникюр на 8 Марта
Маникюр на 8 Марта
Фото: School Anna Avramenko

Короткие ногти украсит однотонное покрытие с интересным сюжетом. Любители кошек вряд ли останутся равнодушными к такому нейл-дизайну. Игривые кошачьи глазки, выполненные блестящим лаком на одном из ногтей, обязательно привлекут внимание.

Стильный маникюр на 8 Марта 2019 года: лучшие идеи

Маникюр на 8 Марта
Маникюр на 8 Марта
Фото: School Anna Avramenko

Не покидает модный мир и полюбившийся многим девушкам газетный маникюр. Один из вариантов – стиль скрапбукинга очень эффектно смотрится на одном из ногтей. А вариантов для выбора картинки – просто масса в первом же попавшемся модном журнале.

Классический маникюр 2019 в женский день

Маникюр на 8 Марта
Маникюр на 8 Марта
Фото: School Anna Avramenko

Традиционный цвет весны, любви и праздника – красный, причем во всех его оттенках и проявлениях. Это классика. А потому вполне оправданно многие девушки предпочитают именно откровенно алую, уверенную красную, приглушенную бордовую или более нежную розовую палитру маникюра на 8 Марта 2019. Техника также может быть разной – блеск, лоск, матовость, серебристость и различная текстура.

Красивый весенний маникюр в женский день

Маникюр с веточками: фото
Маникюр с веточками: фото
Фото: School Anna Avramenko

Продолжая тему символизма, в этот день не обойтись без игривого весеннего настроения, которое легко создается всевозможными цветочками, листочками, бабочками и даже вкусной конфеткой или мороженкой. Как вам идея сделать маникюр с тюльпаном, мимозой или подснежниками? От ногтей так и повеет весной даже в пасмурный день!

Ранее мы публиковали красивый маникюр 2019: интересные идеи с фото.

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