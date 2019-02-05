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Красивый маникюр на День Валентина 2019: интересные идеи с фото

Оригинальные варианты маникюра на День влюбленных на любой вкус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50

С приближением самого красивого и нежного праздника февраля многие девушки задумываются, какой сделать маникюр на День Валентина 2019. Ведь образ в праздник влюбленных должен быть изысканным и утонченным, начиная от наряда, прически, макияжа и до самых кончиков ногтей!

Предлагаем вам окунуться в атмосферу творчества современного нейл-арта, просмотреть интересные фотографии и картинки маникюра на День святого Валентина, поэкспериментировать с формой, фактурой, гаммой, цветами и выбрать самое достойное украшение своим ногтям.

Не беда, если вы только начинающий нейл-мастер или не мастер вообще. Надо же когда-то начинать! Попробуйте сделать себе и подружке эффектный маникюр на День святого Валентина 2019. А мы вам поможем с идеями.

Символичный маникюр на День Валентина

Символический маникюр на День Валентина 2019 Фото: pixabay

Самый, пожалуй, популярный рисунок для маникюра ко Дню влюбленных 2019 – это сердечки. Любое проявление "сердечности" на ногтях в этот праздник будет уместным и очень милым. Причем, цветовая гамма может быть самой разнообразной, подходящей под ваше платье или аксессуары. Символ любви можно изобразить в виде огромного кулона с блестящими камешками на всю ногтевую пластину. Или как фоновое изображение непрокрашенного лаком сердечка в технике Negative Space на одном из ногтей. Или видоизмененный лунный дизайн с линией, напоминающей изгиб сердца. Или легкая ненавязчивая кромка, выполненная в стиле французского маникюра, с сердечками в виде стилистического контура на одном из пальцев. Или миниатюрное сердечко, присыпанное песком  на кончике ногтя.

Стильный маникюр на 14 февраля 2019

Традиционный цвет любви – это алый. И вполне оправданно, что многие девушки предпочитают именно откровенно красную или более нежную розовую цветовую гамму маникюра на День святого Валентина 2019. Продолжая тему символизма, также стоит упомянуть всевозможные изображения фей, ангелочков, девочек, губок, бантиков и цветочков – также в красных тонах.

Стильный маникюр на 14 февраля 2019 Фото: School Anna Avramenko
Стильный маникюр на 14 февраля 2019 Фото: School Anna Avramenko
Стильный маникюр на 14 февраля 2019 Фото: School Anna Avramenko
Стильный маникюр на 14 февраля 2019 Фото: School Anna Avramenko
Стильный маникюр на 14 февраля 2019 Фото: School Anna Avramenko
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Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных

Если вы не прониклись идеей томных вздохов, сердец и цветов, будьте оригинальны, оформите ногти креативно и весело, демонстрируя миру свое игривое настроение в День Валентина. Разными могут быть не только цвета и узоры, но также сочетание глянца и матового покрытия ногтей на одной руке.

Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
Модный арт-маникюр 2019 в праздник влюбленных Фото: School Anna Avramenko
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Шикарный нейл-дизайн на День Валентина

Украшая ногти, не ограничивайтесь одним только лаком. Не забывайте и об интересных идеях маникюра на День влюбленных, дополненных камешками, блестками, стразами, дизайнерскими заклепками, фольгой и прочими прелестями. Все-таки в праздник ваши ноготки должны блистать и привлекать внимание.

Шикарный нейл-дизайн на День Валентина Фото: School Anna Avramenko
Шикарный нейл-дизайн на День Валентина Фото: School Anna Avramenko
Шикарный нейл-дизайн на День Валентина Фото: School Anna Avramenko
Шикарный нейл-дизайн на День Валентина Фото: School Anna Avramenko
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Ранее мы писали о стильных прическах в домашних условиях ко Дню влюбленных.

Как выбрать безопасный маникюрный кабинет, смотрите на видео ниже:

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Источник: Сегодня
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