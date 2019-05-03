Красная королева: эффектный образ Брижит Макрон
Жена президента Франции очаровала красотой
65-летняя жена французского президента Брижит Макрон продолжает поддерживать статус иконы стиля. Ее светские выходы всегда сопровождаются элегантными образами и очередное появление на публике не стало исключением.
Для торжественного мероприятия во Франции первая леди страны выбрала эффектный и сдержанный look. Все в лучших традициях стиля Брижит Макрон – насыщенное красное платье свободного кроя было тяжело не заметить из далека. Изделие дополняли крупные черные пуговицы в районе декольте и темные туфли-лодочки с брошкой.
Наверх госпожа Макрон накинула черное кашемировое пальто классического кроя, а в руках несла красную дамскую сумочку. На изящных пальцах французской иконы стиля красовались крупные кольца с драгоценными камнями.
Напомним, что совсем недавно жена президента Франции Брижит Макрон для званого ужина в Елисейском дворце надела тренд 2019 года – темно-синее платье-пиджак с металлическими пуговицами и кожаными вставками на карманах с воротником.
Ранее президентская чета Франции побывала в Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.
Также смотрите в нашем видео, как Брижит Макрон делала ремонт в Елисейском дворце:
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