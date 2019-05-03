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Красная королева: эффектный образ Брижит Макрон

Жена президента Франции очаровала красотой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит
Фото: AFP

65-летняя жена французского президента Брижит Макрон продолжает поддерживать статус иконы стиля. Ее светские выходы всегда сопровождаются элегантными образами и очередное появление на публике не стало исключением.

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Для торжественного мероприятия во Франции первая леди страны выбрала эффектный и сдержанный look. Все в лучших традициях стиля Брижит Макрон – насыщенное красное платье свободного кроя было тяжело не заметить из далека. Изделие дополняли крупные черные пуговицы в районе декольте и темные туфли-лодочки с брошкой.

Первая леди Франции Брижит Макрон
Первая леди Франции Брижит Макрон
Фото: AFP

Наверх госпожа Макрон накинула черное кашемировое пальто классического кроя, а в руках несла красную дамскую сумочку. На изящных пальцах французской иконы стиля красовались крупные кольца с драгоценными камнями. 

Первая леди Франции Брижит Макрон
Первая леди Франции Брижит Макрон
Фото: AFP

Напомним, что совсем недавно жена президента Франции Брижит Макрон для званого ужина в Елисейском дворце надела тренд 2019 года – темно-синее платье-пиджак с металлическими пуговицами и кожаными вставками на карманах с воротником.

Ранее президентская чета Франции побывала в Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Также смотрите в нашем видео, как Брижит Макрон делала ремонт в Елисейском дворце:

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