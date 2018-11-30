Красное и черное: два эффектных образа Виктории Бекхэм

За последнюю неделю Вики продемонстрировала два очень разных наряда

Виктория Бекхэм. Фото: Getty

Виктория Бекхэм, не так давно замеченная в аэропорту в леопардовом пальто своего же бренда, за эту неделю появилась на публике в двух красивых, но очень разных образах.

Являясь признанной поклонницей черного цвета, Вики и накануне вечером вышла на улицу Манхэттена во всем черном. На ней были узкие брюки и приталенный пиджак бренда Victoria Beckham, которые она дополнила остроносыми сапогами Balenciaga, вместительной сумкой и солнцезащитными очками.

Виктория Бекхэм Фото: Getty

Тогда как за несколько днй до этого Виктория попала в объективы папарацци, выходя из нью-йоркского отеля. Тогда дизайнер надела широкие брюки алого цвета и белый свитер с яркими полосами, а под мышкой она держала не менее эффектный красный клатч.

Виктория Бекхэм Фото: Getty

Напомним, ранее в семье Бекхэмов случился неприятный инцидент. Муж Виктории Дэвид рассказал в интервью одному из глянцев, что ему нелегко живется. После чего Вики была разбита, два дня провела в слезах, а после легла в клинику на немецком курорте Баден-Баден, специализирующуюся на снятии стресса и исправлении "эмоционального баланса". О том, что она отдыхает в немецком санатории, Виктория сообщила в соцсети Instagram.