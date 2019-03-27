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Красота по-французски: Брижит Макрон поразила роскошным алым платьем

Первая леди Франции появилась в вечернем наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:01
Первая леди Франции Брижит Макрон
Первая леди Франции Брижит Макрон
Фото: AFP

Первая леди Франции Брижит Макрон за день сменила уже второй наряд. Утром в Ницце жена президента появилась в небесно-голубом платье и пальто, а к вечернему ужину в Париже переоделась в роскошный алый наряд.

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65-летняя Брижит не перестает удивлять своей утонченный фигурой. Алое платье в пол с серебристой вышивкой и разрезом выгодно подчеркнуло талию бывшей учительницы. Праздничный наряд Брижит отлично сочетался с с маленьким клатчем и туфлями серебристого цвета. А бриллиантовые серьги, браслет и кольцо придавали Брижит Макрон особого шарма. Собранные волосы и яркий макияж с розовыми губами освежали первую леди Франции.

Первая леди Франции Брижит Макрон со своим супругом и президентом Эммануэлем Макроном
Первая леди Франции Брижит Макрон со своим супругом и президентом Эммануэлем Макроном
Фото: AFP

Напомним, что совсем недавно жена президента Франции появилась на футбольном матче в джинсах и кроссовках

Ранее президентская чета Франции побывала в Бельгии, где в их честь состоялся праздничный ужин. Куда Брижит надела черное платье от Louis Vuitton с блестящими серебристыми вставками и серебристые лодочки.

Также смотрите в нашем видео, как Брижит Макрона делала ремонт в Елисейском дворце:

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