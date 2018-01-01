Кристен Стюарт снова нарушила правила на красной дорожке в Каннах

Актриса устроила модную провокацию

Кристен Стюарт. Фото: Getty

Актриса Кристен Стюарт никогда не отличалась кротким нравом. Известная бунтарка и нарушитель правил снова отличилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, знаменитого своими строгими правилами. Например, женщинам нельзя выходить на ковровую дорожку в обуви без каблуков. Впервые Кристен нарушила это правило, сняв туфли прямо на красной дорожке.

Кристен Стюарт устроила модную провокацию на красной дорожке в Каннах Фото: Getty Кристен Стюарт устроила модную провокацию на красной дорожке в Каннах Фото: Getty Кристен Стюарт устроила модную провокацию на красной дорожке в Каннах Фото: Getty Кристен Стюарт устроила модную провокацию на красной дорожке в Каннах Фото: Getty Кристен Стюарт устроила модную провокацию на красной дорожке в Каннах Фото: Getty 1/5

На этот раз она пошла дальше. На премьере фильма Couteau Dans Le Couer она вышла к фотографам в мужском образе – туфлях-лоферах и смокинге от Karl Lagerfeld. Образ дополнили блестящие черные брюки, белая блуза и макияж "smoky eyes".

Напомним, что В этом году Каннский кинофестиваль удивляет не только своей программой, но и особенным вниманием к актуальным темам и трендам. Известные актрисы даже устроили молчаливую акцию-протест против харассмента и дискриминации по половому признаку в киномир.

В этом году ситуация с количеством фильмов от режиссеров-женщин тоже пока не радует. Их в конкурсной программе только 3 (а всего на главный приз претендует 21 картина).

Последние громкие кинопремьеры и необычные наряды в Каннах смотрите на видео ниже: