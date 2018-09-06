Крокодил и кружево: Том Форд открыл Неделю моды в Нью-Йорке

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды, которую открыл дизайнер Том Форд

Tom Ford весна-лето 2019. Фото: Vogue

В Нью-Йорке стартовала Неделя моды, главным событием первого дня которой стал показ Tom Ford весна-лето 2019. В новой коллекции дизайнер попытался сочетать самые сложные фактуры – нежные юбки дополняли жесткие корсеты, а воздушные перья марабу соседствовали с кожаным куртками из крокодила.

В целом, вся коллекция была наполнена роскошью и гламуром. Вдохновение для ее создания Том Форд черпал из сериала Тома Тыквера "Вавилон Берлин". А представять ее на подиум вышли такие известные модели, как Джиджи Хадид и Кайя Гербер.

Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue Tom Ford весна-лето 2019 Фото: Vogue 1/15

Напомним, тем временем в Киеве в разгаре Ukrainian Fashion Week, на которой свою коллекцию представил бренд Алены Ворожбит и Татьяны Земсковой. Во время создания новых моделей для бренда VOROZHBYT & ZEMSKOVA девушки вдохновлялись гонками в Монте-Карло и всем, что с этим связано. Поэтому в коллекции есть множество жестких и прямы линий и А-силуэтов.

А накануне Ukrainian Fashion Week мы поговорили с ее создателем Ириной Данилевской, рассказавшей о трансформации Недели Моды за последние 20 с лишним лет.