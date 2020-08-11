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Крупные серьги и объемные сумки: ТОП-5 модных аксессуаров этого года

Сегодня, 16:30

Рассказываем, как правильно дополнить образ актуальными элементами

В летнее время года из-за высоких температур многослойность в одежде проигрывает минимализму. Однако ее можно легко компенсировать, дополняя аутфит интересными аксессуарами. Среди модных уже который сезон подряд аксессуаров, этим и следующим летом популярными остаются достаточно неожиданные атрибуты.

Недавно мы писали о самых модных сумках 2020-2021, а на этот раз рассказываем, какие аксессуары стоит носить в сезоне 2020-2021.

ТОП-5 модных летних аксессуаров

Анклет

Пожалуй, браслеты на ногу стали самым обсуждаемым трендом лета 2020. Первая ассоциация, которая приходит в голову после упоминания этого аксессуара так или иначе связана с морем и отдыхом.

С чем носить анклет
Фото: Сегодня

Однако на смену браслетам из ракушек и бисера, пришли более минималистичные модели – чаще всего изготовленные из серебра или золота и представленные в виде цепочек. Анклет будет актуален не только на отдыхе, но и в мегаполисе.

Пояс-цепь

Пояс-цепь это еще один пример всеми забытого аксессуара, который не только вернул свою популярность, но и возглавил список модных аксессуаров на ближайшее будущее. Он легко преобразит повседневный образ в вечерний, подчеркнет талию и обязательно станет изюминкой лука.

С чем носить пояс-цепь
Фото: Сегодня

Широкополая шляпа

Головные уборы – подтверждение того, что аксессуары могут не только дополнять образ, но и быть очень полезными, ведь они защищают нас от солнца. Особенно популярны летом 2020 стали широкополые соломенные шляпы с обработанными краями и без, с ассиметричными полями и всевозможными лентами.

С чем носить широкополую шляпу
Фото: Сегодня

Популярный аксессуар будет гармонично смотреться с вещами из легких летних тканей. Образы с широкополой шляпой подойдут для городских прогулок и отдыха.

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Крупные сережки

Иногда аксессуары – не дополнение к образу, а его сердце, и это подтверждают модные сережки этого сезона. От классических форм до невероятных геометрических фигур, от изделий из драгоценных металлов до более игривых и легких вариантов из бисера и речного жемчуга – существует практически неисчерпаемый выбор, и каждый найдет идеальный для себя вариант.

С чем носить крупные серьги
Фото: Сегодня

Объемные мягкие сумки

Лето – это самое расслабленное время года, поэтому не удивительно, что и формы преобладают мягкие. Лучше всего объемную сумку комбинировать с более структурированными вещами, чтобы образ не получился слишком бесформенным. Интересное решение – использовать ее в роли акцента.

С чем носить объемную сумку
Фото: Сегодня

Обязательно прочитайте, какие аксессуары для волос в моде летом 2020. Сегодня.Lifestyle также писали, какие ТОП-5 вещей должны быть в вашем гардеробе в этом сезоне.

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