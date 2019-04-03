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Крупный горох и классические брюки: новый выход королевы Испании

Стильная Летиция демонстрировала новый наряд в Мадриде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:36
Королева Летиция
Королева Летиция
Фото: Getty Images

Стильная королева Испании появилась на официальном мероприятии в Мадриде в стильном и женственном наряде. 46-летняя королева надела шифоновую блузку с трендовым принтом в крупный горох, а также черные классические брюки, декорированные заклепками по бокам. 

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Королевский образ дополняли темно-синие туфли-лодочки на шпильках и кожаный клатч. Также 46-летняя Летиция сделала новую прическу-каре, а в макияже традиционно преобладали коричневые тона. Из украшений в ее ушах сверкали миниатюрные драгоценные серьги-гвоздики. 

Королева Летиция в черной блузке с белым горохом, классических брюках и туфлях-лодочках
Королева Летиция в черной блузке с белым горохом, классических брюках и туфлях-лодочках
Фото: Getty Images

Напомним, ранее Летиция посетила юбилей газеты, куда надела очень эффектное изумрудное платье с вышивкой и плиссированной юбкой от бренда Sandro. На ногах ее были черные лаковые лодочки Prada, а в руках – клатч Nina Ricci в тон.

Также мы видели испанскую королеву в роскошном платье темно-зеленого цвета, которое было расшито золотистыми цветами. Особое внимание привлекало глубокое декольте испанской королевы.

Также смотрите в нашем сюжете о последних скандалах, связанных с испанской королевской семьей:

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