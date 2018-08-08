Кто лучше: Рианна и Бейонсе в венках на обложках Vogue

Рианна и Бейонсе появились на обложках сентябрьских выпусков Vogue в венках

Случайно или нет, но сентябрьские выпуски журнала Vogue Великобритании и США вышли со схожими обложками, на которых появились популярные исполнительницы Рианна и Бейонсе. Обе поп-дивы по такому случаю надели венки из цветов.

Сентябрьский номер считается одним из самых важных в году, поскольку состоит из двух частей, за счет чего журнал обретает внушительный размер. И стать лицом такого выпуска большая честь для звезд даже самого высокого уровня.

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Для британского Vogue Рианна позировала в массивных венках, как всегда ярких и экстравагантных образах, а также удивила поклонников слишком тонкими бровями-ниточками.

Рианна на обложке Vogue Фото: instagram.com/badgalriri

В свою очередь для Vogue США Бейонсе также примерила цветочные венки, пышные платья и массивные аксессуары.

Бейонсе на обложке Vogue Фото: instagram.com/beyonce

Напомним, ранее западные СМИ заподозрили Бейонсе в третьей беременности. Пока что официальных комментариев со стороны 36-летней Бейонсе и ее супруга не было, но многие поклонники звездной четы все-таки уверены в том, что певица ждет четвертого ребенка.