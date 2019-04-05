Купальник из пластика: украинские дизайнеры создают одежду из вторсырья

В Украине развивается "сознательная мода"

Приобрели очередную кофточку – пополнили помойку. 4% всего мусора на планете – это одежда. Дизайнеры взялись спасать мир и ввели "сознательную моду". Досталась она и Украины – больше покажет наша Ирина Каминская.

На вид – это обычные купальники с обычной ткани. Но в действительности – это переработанный пластик. И именно из такого материала Лана Барабанова с единомышленниками решила шить одежду.

"Мы все видели эти страшные видео и фото, поднятых отходов со дна океана. Компания, которая стала нашим партнером, они находятся в Италии, они собирают этот пластик и старые рыболовецкие сети из морей и океанов. Далее на предприятиях из пластика производят нейлоновую нить. А потом ткань. Именно из такого материала эти купальники", – рассказывает Лана Барабанова, соучредитель компании-производителя одежды.

Трикотажная одежда, который шьют на этом производстве, можно носить годами. Татьяна Абрамова сделала ставку на качество, чтобы вещи не теряли вид после первой же стирки, но не пополняли свалки.

"Когда мы кроим изделия, у нас практически нет отходов, это более трудоемко, это сложнее, но ты знаешь. Что НЕ оставляешь за собой тонны отходов, Которые не известно, как перерабатывают", – говорит Татьяна Абрамова, основательница производства трикотажной одежды.

Остатки ткани, использованные джинсы и кожа. Именно их активно используют в своих коллекциях украинские дизайнеры.

"Куски одеяла и старой скатерти, это платье почти все сделано из повторно использованных материалов", – подметила корреспондент Ирина Каминская.

Дизайнер, что его создала, Яна Червинская – пропагандирует так называемую "сознательную моду". Показывает, что и старым вещам – можно дать новую жизнь. А не бездумно пополнять шкаф.

"Люди очень ведутся на маркетинговые ходы. А ведь можно покупать вещи на секонд хенде, винтажных лавках, в Facebook, где люди хотят продать и быть полезными", – советует Яна Червинская, дизайнер.

На пошив одной футболки, фабрики расходуют около 3 тысяч литров воды, на одну пару джинсов -9. Дизайнер советует не забывать об этом во время шопинга.

Больше о трендах весны/лета 2019 читайте в нашей статье. Также ранее мы рассказывали, какие сапоги носить весной и как правильно носить джинсы разных фасонов.

К слову, этой весной также актуальны будут велосипедки. Подробнее о новом тренде смотрите в сюжете:

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