Кюлоты и polka dot: королева Летиция вышла в свет в белоснежном костюме

Первая леди Испании посетила спортивный центр

Мы уже видели Тину Кароль в потрясающем брючном костюме от украинского бренда, а теперь королева Летиция показала, как носить toltal-white летом. Первая леди Испании вышла в свет в белоснежном пиджаке и брюках кюлотах, разбавив лук элегантными деталями.

Королева Летиция давно уже носит статус испанской иконы стиля и каждым своим выходом в свет подчеркивает данный статус. Посмотрите на ее деловой серо-голубой наряд и туфли со змеиным принтом.

На днях король Испании Филипп VI и его супруга посетили тренировочный центр в Мадриде. Они встретились со спортсменами, возобновившими свои тренировки после карантина.

Королева Летиция Фото: Getty Images

47-летняя Летиция продемонстрировала стильный летний образ в белом костюме, который состоял из жакета с одной золотой пуговицей и кюлот. Она также надела бежевую блузку с принтом в горох, а из обуви выбрала босоножки Mint & Rose на танкетке.

Королева Летиция Фото: Getty Images

Аутфит Ее Величество дополнила аккуратной укладкой и традиционным макияжем. Летиция выглядела как всегда элегантно и притягательно.

К слову, испанская королева Летиция не пренебрегает бюджетной одеждой – на ней стильно и дорого смотрятся бренды даже из масс-маркета. Недавно мы видели Ее Величество в бюджетном костюме Zara ярко-оранжевого цвета.

Ранее мы писали как выбрать идеальную модную блузку на лето и не только.

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