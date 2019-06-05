Lady in red: обворожительная Мелания Трамп засветила платье Givenchy
Первая леди США выбрала любимый бренд Меган Маркл
Президент Америки Дональд Трамп и его супруга Мелания приехали в Лондон на встречу с королевой Британии Елизаветой II. Политик вместе с первой леди Америки уже побывали на торжественном банкете в Букингемском дворце, где им устроили пышный прием.
Смотрите видео, как Елизавета II принимала президентскую чету в Букингемском дворце:
На четвертый день официального визита Мелания и Дональд Трамп пригласили на ужин в резиденцию посла США членов королевской семьи - 70-летнего принца Чарльза и 71-летнюю герцогиню Корнуольскую Камиллу.
Для встречи гостей госпожа Трамп выбрала потрясающее платье в пол насыщенного красного цвета. А создателем наряда стала подруга Меган Маркл и креативный дизайнер Givenchy Клэр Уэйт. Рукава платья были оформлены в виде накидки, а декольте украшено тонким кружевом.
Приглашенная гостья – герцогиня Корнуольская также надела элегантный наряд. Камилла выбрала вечернее белое платье с рукавами, декорированными серебряным орнаментом.
Напомним, что президентская чета сейчас находится с официальным визитом в Лондоне. Первая леди США Мелания Трамп уже успела сменить множество нарядов, а самым ярким ее выходом стало появление на праздничном банкете в Виндзорском дворце в белоснежном платье Dior.
Также на торжестве блистали сама королева Англии и герцогиня Кейт Миддлтон.
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