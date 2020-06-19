Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лаконичный casual: Кейт Миддлтон впервые за время карантина появилась на публике

Сегодня, 18:22

38-летняя герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham

38-летняя Кейт Миддлтон, которая несколько месяцев искала себе нового секретаря, впервые после самоизоляции появилась на публике. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham в стильном наряде casual и с лучезарной улыбкой.

С послаблением карантина Кейт Миддлтон смогла вернуться к своим королевским обязанностям. Накануне герцогиня побывала в садовом центре Fakenham, где встретилась с его владельцами и сотрудниками.

Они рассказали Кейт о мерах, предпринятых центром для обеспечения безопасного посещения его клиентами во время эпидемии.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Для встречи супруга принца Уильяма выбрала повседневный и комфортный аутфит: черные джинсы скинни, светло-голубую рубашку и зеленые кеды. Поверх рубашки Кейт надела жилетку шведского бренда Fjallraven в цвете хаки с накладными карманами.

Кейт Миддлтон в casual луке
Кейт Миддлтон в casual луке
Фото: Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон восхитила публику изумрудным нарядом, в котором прилетела в Ирландию. В Дублине она появилась в весеннем образе изумрудного оттенка, который состоял из пальто Catherine Walker и платья Alessandra Rich.

Недавно сообщалось, что итальянский бренд Diesel снял в Киеве рекламный ролик с девушкой-трансгендером.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Как скрыть лишние килограммы летом: ТОП-5 правил от Андре Тана Как стильно носить костюм-двойку: эффектный образ от Тины Кароль С чем носить кожаную юбку: идеи на каждый день с фото
стиль Кейт Миддлтон
Реклама

Новости партнеров

Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
Экс-невеста Кличко Хайден Панеттьери показала их подросшую дочь
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
У межрасовой пары родился ребенок необычайной красоты (фото)
Дана с
Дана с "Холостяка" ошарашила заявлением после финала шоу
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису
Что приготовить худеющей на диете: диетическое тирамису

Популярные статьи

Сегодня, 18:05Food

Петров пост-2020: рецепты постной выпечки с вишней

Сегодня, 13:35Стиль

Модные юбки 2020: обзор самых трендовых фасонов

Сегодня, 12:43Fun

Пара живет и путешествует в уютном фургончике за 20 тысяч долларов: фото

Сегодня, 12:09Fun

Опустевшая из-за карантина квартира француженки превратилась в огород: фото

Сегодня, 10:18Fun

В разрушенном замке найден сундук с сокровищами: фото

Вчера, 23:00Fun

День летнего солнцестояния: интересные факты и приметы

Вчера, 14:39Wellness

Как избавиться от мешков под глазами – важные советы

Вчера, 13:39Шоу-бизнес

Цветы и праздничный торт: Алла Пугачева устроила сюрприз мужу в день рождения

Вчера, 11:53Events

Ретроградные планеты-2020: даты и влияние

17 июняШоу-бизнес

Сын Михаила Ефремова впервые о смертельном ДТП: "Мне больно от того, что произошло"

17 июняEvents

Кольцевое солнечное затмение 21 июня: что нельзя делать в этот день

17 июняEvents

День медика-2020 в Украине: когда празднуем

17 июняFun

Жених и невеста перед свадьбой узнали, что судьба свела их еще в детстве: фото

17 июняFun

Подружились: пес поиграл с дельфином на побережье в Крыму, видео

16 июняСтиль

Быть в тренде: какими цветами пополнить гардероб этим летом

16 июняШоу-бизнес

Участнице "Мисс Вселенная" ампутировали ногу: фото до и после операции

Новости партнеров

Анастасия Квитко предстала во всей красе
Анастасия Квитко предстала во всей красе
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Ніжна та соковита запіканка з кабачків: як приготувати страву
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Что мужчинам нельзя знать о женщинах
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
Тает во рту: Королевский пирог с творогом. Рецепт
"Інша людина": фото переможниці "Холостяка 10" до пластики
Как выглядели наложницы султана из
Как выглядели наложницы султана из "Великолепного века" в жизни

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять