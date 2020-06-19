Лаконичный casual: Кейт Миддлтон впервые за время карантина появилась на публике

38-летняя герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham

38-летняя Кейт Миддлтон, которая несколько месяцев искала себе нового секретаря, впервые после самоизоляции появилась на публике. Герцогиня Кембриджская посетила садовый центр Fakenham в стильном наряде casual и с лучезарной улыбкой.

С послаблением карантина Кейт Миддлтон смогла вернуться к своим королевским обязанностям. Накануне герцогиня побывала в садовом центре Fakenham, где встретилась с его владельцами и сотрудниками.

Они рассказали Кейт о мерах, предпринятых центром для обеспечения безопасного посещения его клиентами во время эпидемии.

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон Фото: Getty Images

Для встречи супруга принца Уильяма выбрала повседневный и комфортный аутфит: черные джинсы скинни, светло-голубую рубашку и зеленые кеды. Поверх рубашки Кейт надела жилетку шведского бренда Fjallraven в цвете хаки с накладными карманами.

Кейт Миддлтон в casual луке Фото: Getty Images

Ранее Кейт Миддлтон восхитила публику изумрудным нарядом, в котором прилетела в Ирландию. В Дублине она появилась в весеннем образе изумрудного оттенка, который состоял из пальто Catherine Walker и платья Alessandra Rich.

Недавно сообщалось, что итальянский бренд Diesel снял в Киеве рекламный ролик с девушкой-трансгендером.

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