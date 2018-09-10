Леди Гага обнажилась для Vogue

Эпатажная Леди Гага снялась для Vogue в смелых и не очень образах

Леди Гага. Фото: instagram/ladygaga

Певица и актриса Леди Гага, пришедшая на красную дорожку кинофестиваля в Торонто в очень красивом ретро-образе, появится на обложке.

Фотосессия, которую можно будет увидеть уже в октябре на страницах американского модного глянца, посвящена выходу художественного фильма под названием "Звезда родилась", главная роль в котором и досталась Леди Гаге. Ее напарником по картине стал голливудский актер Брэдли Купер.

Для съемок звезда примерила одежду из новых коллекций брендов Givenchy, Chanel, Oscar de la Renta и Wolford, среди которой были всевозможные платья, джинсы и блузки. Примечательно, что съемки проходили в особняке самой Леди Гаги, расположенном в Малибу.

Леди Гага. Фото: Vogue Леди Гага. Фото: Vogue Леди Гага. Фото: Vogue Леди Гага. Фото: Vogue Леди Гага. Фото: Vogue Леди Гага. Фото: Vogue Леди Гага. Фото: Vogue Леди Гага. Фото: Vogue 1/8

Напомним, на этом же кинофестивале ранее была замечена американская актриса Кристина Хендрикс, известная своей ролью в сериале "Безумцы", пришедшая в элегантном красном платье, подчеркнувшем ее роскошный бюст.

Красную дорожку также посетила еще одна кинодива - Эмбер Херд, которая выбрала странный наряд, выставив на всеобщее обозрение соски.