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Леди совершенство: новый выход Елизавета II в небесно-голубом платье

Британская королева устроила прием в Букингемском дворце

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:17
Королева Елизавета II
Королева Елизавета II
Фото: AFP

Британская королева Елизавета II, которой 21 апреля исполнилось 93 года, провела в Букингемском дворце официальный прием.

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Во время аудиенции посла Эквадора Хайме Марчану Ромеро, а также Верховного комиссара Бангладеша Сайду Муна Тасним Ее Величество появилась в женственном платье свободного кроя. Небесно-голубой оттенок наряда освежал 93-летнюю королеву Англии, а белые цветы в виде декора на талии придавали светскому аутфиту кокетливости. 

Британская королева Елизавета II устроила прием в Букингемском дворце
Британская королева Елизавета II устроила прием в Букингемском дворце
Фото: Getty Images

Ее Величество украсила платье жемчужным гарнитуром и золотыми часами. Из аксессуаров неизменная классика королевского гардероба - лаковые туфли на устойчивых каблуках и сумочка от бренда Launer. На этот раз Елизавета II отказалась от дамской шляпки с цветами, хотя такой атрибут – обязательный элемент королевского наряда. 

Елизавета II и посол Эквадора Хайме Марчану Ромеро
Елизавета II и посол Эквадора Хайме Марчану Ромеро
Фото: Getty Images

Также смотрите в нашем материале по случаю дня рождения Елизаветы II эволюцию ее стиля за 66 лет правления Англией.

Несмотря на королевский этикет и протоколы, Елизавета II живой человек, с которым могут случаться непредсказуемые и неловкие моменты. О самых смешных ситуациях из жизни королевы смотрите в нашем видео:


Елизавета II. Смешные моменты

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