Леди в красном: Елена Зеленская вышла в свет в платье-вышиванке

Первая леди Украины затмила красотой в элегантном наряде

Елена Зеленская Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно принимали израильских гостей в роскошном белом наряде, по случаю национального праздника нарядилась в традиционную одежду – вышитое в пол платье.

Стильный оберег: как вышиванка может помочь женщине:

Для очередного выхода в свет вместе со своим супругом – президентом Украины Владимиром Зеленским – Елена сделала ставку на роскошной вышиванке насыщенного красного оттенка – цвета любви.

На опубликованном в Instagram президента снимке первая леди Елена Зеленская запечатлена во время прогулки по столичному парку. Свой традиционный образ Елена завершила лаконичными туфлями-лодочками нюдового оттенка.

26 Авг 2019 в 6:17 PDT INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

В качестве прически и макияжа супруга Зеленского придерживается своих предпочтений – аккуратно уложенные волосы и минимум косметики. Отметим, что гардероб первой леди Украины отличается элегантными и классическими нарядами, которые она всегда дополняет миниатюрными украшениями.

Ранее мы также показали, в каких нарядах Елена Зеленская появилась в Брюсселе.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские поздравили свою дочь Александру с днем рождения и показали ее фото.

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