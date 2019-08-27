Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леди в красном: Елена Зеленская вышла в свет в платье-вышиванке

Первая леди Украины затмила красотой в элегантном наряде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Елена Зеленская
Елена Зеленская
Фото: instagram.com/olenazelenska_official

Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно принимали израильских гостей в роскошном белом наряде, по случаю национального праздника нарядилась в традиционную одежду – вышитое в пол платье.

Стильный оберег: как вышиванка может помочь женщине:

Для очередного выхода в свет вместе со своим супругом – президентом Украины Владимиром Зеленским – Елена сделала ставку на роскошной вышиванке насыщенного красного оттенка – цвета любви.

На опубликованном в Instagram президента снимке первая леди Елена Зеленская запечатлена во время прогулки по столичному парку. Свой традиционный образ Елена завершила лаконичными туфлями-лодочками нюдового оттенка.

INSTAGRAM (@zelenskiy_official)

В качестве прически и макияжа супруга Зеленского придерживается своих предпочтений – аккуратно уложенные волосы и минимум косметики. Отметим, что гардероб первой леди Украины отличается элегантными и классическими нарядами, которые она всегда дополняет миниатюрными украшениями.

Ранее мы также показали, в каких нарядах Елена Зеленская появилась в Брюсселе.

Напомним, Владимир и Елена Зеленские поздравили свою дочь Александру с днем рождения и показали ее фото.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Образ Елены Зеленской на парламентских выборах 2019: в чем голосовала первая леди Украины Елена Зеленская показала деловой total white образ В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде
мода стиль вышиванка первая леди Елена Зеленская
Реклама

Новости партнеров

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Как приготовить высокий бисквит: секрет в лимонаде
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Этот чудо-раствор убережет огурцы и помидоры от болезней
Пасхальная закуска «Божьи коровки»
Пасхальная закуска «Божьи коровки»

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Сегодня, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Вчера, 07:56Fun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

Вчера, 00:29Шоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

25 августаТехно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

25 августаТехно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

25 августаПсихология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 августаШоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаАфиша

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

24 августаШоу-бизнес

Звезда "Игры престолов" присоединится к киновселенной Marvel

Новости партнеров

Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Жены Месси и Фабрегаса на отдыхе - смелые фото
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Незабываемо вкусный салат по-королевски
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
Старинный закарпатский рецепт пирожков с мясом
5 простых способов, как избавиться от повышенной потливости
5 простых способов, как избавиться от повышенной потливости
3 ошибки, которые все совершают, когда носят скинни джинсы
3 ошибки, которые все совершают, когда носят скинни джинсы
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря
5 кухонных приборов, которые вы когда-то купили зря