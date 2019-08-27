Леди в красном: Елена Зеленская вышла в свет в платье-вышиванке
Первая леди Украины затмила красотой в элегантном наряде
Первая леди Украины Елена Зеленская, которая недавно принимали израильских гостей в роскошном белом наряде, по случаю национального праздника нарядилась в традиционную одежду – вышитое в пол платье.
Стильный оберег: как вышиванка может помочь женщине:
Для очередного выхода в свет вместе со своим супругом – президентом Украины Владимиром Зеленским – Елена сделала ставку на роскошной вышиванке насыщенного красного оттенка – цвета любви.
На опубликованном в Instagram президента снимке первая леди Елена Зеленская запечатлена во время прогулки по столичному парку. Свой традиционный образ Елена завершила лаконичными туфлями-лодочками нюдового оттенка.
В качестве прически и макияжа супруга Зеленского придерживается своих предпочтений – аккуратно уложенные волосы и минимум косметики. Отметим, что гардероб первой леди Украины отличается элегантными и классическими нарядами, которые она всегда дополняет миниатюрными украшениями.
Ранее мы также показали, в каких нарядах Елена Зеленская появилась в Брюсселе.
Напомним, Владимир и Елена Зеленские поздравили свою дочь Александру с днем рождения и показали ее фото.
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