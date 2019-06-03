Леди в шляпах: историческая встреча Мелании Трамп и Елизаветы II

Официальная встреча прошла в Лондоне

Елизавета II, Мелания и Дональд Трамп Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прилетели с официальным визитом в Лондон. Разумеется, что главной их целью стала встреча с самым могущественным монархом страны – королевой Елизаветой II, которая на днях отмечала 66 лет на троне со дня коронации.

У королевы Елизаветы ІІ появилась фаворитка. детали в сюжете:

Для такого важного события стилисты Мелании Трамп собрали для первой леди особенный гардероб. Из Вашингтона госпожа Трамп вылетела в шелковом платье от Gucci, которое было расшито необычном принтом с символикой Британии - Тауэрским мостом, двухэтажными красными автобусами и Биг-Беном.

Наряд первой леди США от Gucci Фото: AFP

По прилету в Лондон первая леди вышла на трап в темно-синем костюме с юбкой-карандаш и шелковой блузе Burberry с актуальным принтом в виде медалей.

Мелания Трамп в блузке Burberry Фото: AFP

А вот для официального приема в Букингемском дворце Мелания Трамп выбрала наряд во всех традициях королевской семьи – деловое черное-белое платье Dolce & Gabbana, которое подчеркивало идеальную фигуру первой леди с помощью пояса на талии. А главным дополнением образа стала шляпа с широкими полями.

Встреча президенсткой четы с королевской семьей Фото: AFP Встреча президенсткой четы с королевской семьей Фото: AFP Встреча президенсткой четы с королевской семьей Фото: AFP Встреча президенсткой четы с королевской семьей Фото: AFP Встреча президенсткой четы с королевской семьей Фото: AFP Встреча президенсткой четы с королевской семьей Фото: AFP Встреча президенсткой четы с королевской семьей Фото: AFP 1/7

Ее Величество по традиции надела яркое бирюзовое пальто, из-под которого виднелось платье в цветочный принт. Также свой праздничный аутфит она дополнила шляпкой в тон наряду.

Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.

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