Леди в шляпах: историческая встреча Мелании Трамп и Елизаветы II
Официальная встреча прошла в Лондоне
Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания прилетели с официальным визитом в Лондон. Разумеется, что главной их целью стала встреча с самым могущественным монархом страны – королевой Елизаветой II, которая на днях отмечала 66 лет на троне со дня коронации.
У королевы Елизаветы ІІ появилась фаворитка. детали в сюжете:
Для такого важного события стилисты Мелании Трамп собрали для первой леди особенный гардероб. Из Вашингтона госпожа Трамп вылетела в шелковом платье от Gucci, которое было расшито необычном принтом с символикой Британии - Тауэрским мостом, двухэтажными красными автобусами и Биг-Беном.
По прилету в Лондон первая леди вышла на трап в темно-синем костюме с юбкой-карандаш и шелковой блузе Burberry с актуальным принтом в виде медалей.
А вот для официального приема в Букингемском дворце Мелания Трамп выбрала наряд во всех традициях королевской семьи – деловое черное-белое платье Dolce & Gabbana, которое подчеркивало идеальную фигуру первой леди с помощью пояса на талии. А главным дополнением образа стала шляпа с широкими полями.
Ее Величество по традиции надела яркое бирюзовое пальто, из-под которого виднелось платье в цветочный принт. Также свой праздничный аутфит она дополнила шляпкой в тон наряду.
Напомним, что специально к 66-летию со дня коронации британской королевы мы сделали подборку редких снимков, на которых запечатлена молодая Елизавета II.
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