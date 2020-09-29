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Легенда "Шахтера" купил квартиру в Киеве

Дарио Срна приобрел апартаменты в самом дорогом доме Украины

В жизни хорвата Дарио Срна, который отыграл 15 сезонов за донецкий "Шахтер" и стал настоящей легендой, произошло сразу два интересных события. Дарио назначили директором клуба. Теперь он отвечает за прогресс молодых футболистов, адаптацию легионеров и внедрение воспитанников академии в первую команду. А совсем недавно Срна принял решение инвестировать деньги в киевскую недвижимость.

- Дарио, вы стали директором по футболу ФК "Шахтер". Расскажите об этом.

- Самое важное для меня после карьеры игрока – остаться в футболе. Я провел 15 лет в "Шахтере" в качестве футболиста, сыграл более 500 матчей за клуб. Потом начал работать футбольным коучем. Cейчас наступил новый этап в моей жизни. Я рад, что продолжаю работу в своем клубе. Для меня переход из футбольной карьеры в тренерскую является спокойным и логичным продолжением спортивной деятельности.

- Как новая должность повлияла на ваш привычный образ жизни?

- Я все время с командой. Сейчас приношу пользу "Шахтеру" как директор и как наставник. Работы стало больше, но я этому только рад.

- Дарио, на днях вы приобрели апартаменты в самом дорогом доме Украины – Linden Luxury Residences. Почему вы купили жилье именно здесь?

- Последние 7 лет я арендую жилье в столице. Учитывая, что сейчас я буду в Киеве проводить больше времени, возник вопрос о приобретении собственной квартиры. Выбрать мне помогла жена. Я – футболист, умею играть в футбол и зарабатывать деньги. Если говорить об инвестициях, то подобными вопросами в нашей семье занимается супруга.

Мы проезжали Linden, жена говорит, какое шикарное месторасположение, давай здесь купим квартиру. Ведь жилье в центре города – это одно из самых лучших финансовых вложений.

Месторасположение моей новой квартиры впечатляет! Новый дом находится на улице Лютеранской, рядом есть все, что нужно для комфортной жизни: Пассаж, ЦУМ, Бессарабский рынок, Мандарин Плаза и пр. Территория дома – закрыта, здесь установлены лучшие системы безопасности. В комплексе есть фитнес-составляющая, кинотеатр, детская площадка, ресторан… Все, что мне нужно. Идеальный вариант для меня (улыбается).

- Какую квартиру вы выбрали?

- Я планирую жить в этой квартире, поэтому выбирал ее очень тщательно. Квартира с красивым видом из окна и высокими потолками. Уже сделан дизайн-проект, поэтому как только у меня будут ключи, начнется ремонт. Уверен, что мой новый этап в жизни, в Linden Luxury Residences, будет удачным!

Василий Лябик

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