Леопард и клетка: как сочетать основные принты осени 2019

Модные советы по подбору узоров в новом сезоне

Клетка и леопард в моде этой осенью. На самом деле анималистические принты закрепились в основных осенне-зимних трендах уже давно. На протяжении дух лет они остаются быть популярными среди модниц и вносить краски в повседневный образ.

Но как сочетать эти два достаточно самостоятельных узора, чтобы не переборщить с пестростью? И какой из этих узоров более актуален – далее в нашем материале. Дизайнеры мировых брендов утверждают, что в новом сезоне 2019/2020 не стоит утруждать себя муками выбора и можно смело миксовать этих два принта. Красная клетка и леопард в сочетании с кожаными вещами способны добавить дерзости любой девушке.

Самый актуальный цвет клетки в этом году – красный. В гардеробе каждой модницы красная крупная клетка – обязательный элемент.

Как сочетать клетку и леопард – основные правила Фото: Pinterest

Не бойтесь соседства брюк в клетку и верхней одежды с леопардовым узором. Да, это смотрится смело, но что же поделать, таковы законы современной моды. Бежевые цвета или оттенки капучино гармонично сочетаются с горчичным, красным, бордовым и другими похожими цветами.

Корреспонденты "Сегодня" решили провести эксперимент и узнать у украинских мужчин, какой из узоров на женщинах им нравится больше. Почти единогласно опрошенные отметили, что им по душе больше клетка, нежели леопардовый принт.

Недавно мы делились советами персонального стилиста по правильному подбору гардероба.

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