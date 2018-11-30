Лесная нимфа в нижнем белье: Рианна в новой рекламе Savage x Fenty

Рианна снова стала лицом новой рекламной кампании своего же бренда нижнего белья

Рианна в новой рекламе Savage x Fenty. Фото: instagram/savagexfenty

Рианна, которая постоянно сама снимается в рекламе нижнего белья собственного бренда Savage x Fenty, снова порадовала поклонников новыми фото.

Первые снимки появились на странице звезды в Instagram. На них Рианна запечатлена в образе мифического персонажа – женщины, плывущей в лодке, украшенной цветами. При этом на ней надето синее кружевное белье, а голову украшает пышная шляпа из тюля в тон.

Рианна Фото: instagram/savagexfenty

Новая коллекция Savage x Fenty появится на полках магазинов уже 5 декабря. Поэтому модницы смогут порадовать себя и своих подруг на предстоящие праздники новыми комплектами.

Рианна Фото: instagram/savagexfenty

Напомним, во время Недели моды, проходившей в Нью-Йорке, Риана произвела настоящий фурор, представив невероятное шоу в рамках показа новой коллекции Savage x Fenty. В сети появились первые снимки рекламной кампании, главной героиней которой стала сама исполнительница.