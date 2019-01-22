Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Леся Никитюк хвастается отдыхом на Мальдивах

Телеведущая отправилась загорать в теплые края

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:13
Леся Никитюк
Леся Никитюк
Фото: Instagram

Леся Никитюк, не так давно отдыхавшая на заснеженных склонах украинских Карпат, теперь подалась в теплые края. Судя по Instagram звезды, в котором она постоянно постит фотогорафии, сделанные во всех ее путешествиях, Леся отправилась на Мальдивы.

На одном из последних снимков популярная телеведущая запечатлена, стоящей на фоне изумительного заката. При этом на ней надет темных сарафан с цветочным принтом.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

На фото, размещенном ранее, Леся стоит в джинсах и футболке на фоне небольшого самолета, которые доставляют путешественников на острова.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Мечты сбываются – верьте!", – подписала один из снимков Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк в салатовой шубе на фоне деревни поздравила всех с Рождеством. А также рассмешила своих подписчиков в Instagram первыми попытками стать на лыжи. Стоит признать, у нее еще довольно неплохо вышло как для первого раза. 

Еще несколько материалов по теме:
Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах В алом сарафане: Маша Ефросинина отдыхает от мужа и детей в ОАЭ В коротком мини-платье: Настя Каменских продолжает покорять Лос-Анджелес
Мальдивы образ сарафан леся никитюк
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Чужих детей не бывает: кошка спасла беспомощного щенка - видео
Хитрости запекания в рукаве
Хитрости запекания в рукаве
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Монро показала архивное фото, когда была Александром
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео
Белый медведь ласково гладит собаку по голове — милое видео

Популярные статьи

Вчера, 14:34Техно

Apple вернула "мертвый" смартфон в продажу по низкой цене

Вчера, 08:48Стиль

Две звезды: Лилия Ребрик запостила фото с Ольгой Сумской в ярких нарядах

Вчера, 07:26Техно

Раскрыта тайна смерти: что видит умирающий человек

20 январяТехно

Назван смартфон с самой лучшей фотокамерой в мире

20 январяFun

Именины Татьяны 2019: поздравления с днем ангела Татьяны

20 январяШоу-бизнес

СМИ: Брэд Питт закрутил роман с известной голливудской актрисой

20 январяШоу-бизнес

Волшебница! Как Меган Маркл помогла найти бездомной собаке жилье

20 январяШоу-бизнес

Кирстен Данст отказалась худеть ради роли в новом фильме

20 январяТехно

Microsoft прекращает поддержку еще одной версии Windows

20 январяFun

День Соборности Украины: что это за праздник

19 январяТехно

Xiaomi срочно прекратила продажи дешевого Redmi Note 7

19 январяFun

Крещение Господне-2019: поздравления в стихах и картинки

19 январяFun

Крещение-2019: поздравления в прозе и что нельзя делать

19 январяШоу-бизнес

Как ведущие телеканала "Украина" отмечают Крещение

19 январяТехно

Энтузиаст запустил Windows 10 и Fallout на смартфоне

19 январяСтиль

Очень непривычно: Ангела Меркель надела новый пиджак

Новости партнеров

Велосипедистка дня: российская бикини-модель София Малолетова
Велосипедистка дня: российская бикини-модель София Малолетова
Олега Винника звинуватили у плагіаті – результати експертизи
Олега Винника звинуватили у плагіаті – результати експертизи
Головные уборы на зиму: модные тенденции 2019 года
Головные уборы на зиму: модные тенденции 2019 года
MONATIK впервые поделился снимком своей жены
MONATIK впервые поделился снимком своей жены
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Ольга Сумська показала, як виглядала у 21 рік
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Тіна Кароль показала, як виглядала у студентські роки
Мистика Бермудского треугольника: жуткие тайны раскрыли в фильме
Мистика Бермудского треугольника: жуткие тайны раскрыли в фильме
Музыкальный эксперт из США рассказала об уникальном голосе Димаша
Музыкальный эксперт из США рассказала об уникальном голосе Димаша