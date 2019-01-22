Леся Никитюк хвастается отдыхом на Мальдивах

Телеведущая отправилась загорать в теплые края

Леся Никитюк Фото: Instagram

Леся Никитюк, не так давно отдыхавшая на заснеженных склонах украинских Карпат, теперь подалась в теплые края. Судя по Instagram звезды, в котором она постоянно постит фотогорафии, сделанные во всех ее путешествиях, Леся отправилась на Мальдивы.

На одном из последних снимков популярная телеведущая запечатлена, стоящей на фоне изумительного заката. При этом на ней надет темных сарафан с цветочным принтом.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

На фото, размещенном ранее, Леся стоит в джинсах и футболке на фоне небольшого самолета, которые доставляют путешественников на острова.

Леся Никитюк. Фото: instagram/lesia_nikituk

"Мечты сбываются – верьте!", – подписала один из снимков Никитюк.

Напомним, ранее Леся Никитюк в салатовой шубе на фоне деревни поздравила всех с Рождеством. А также рассмешила своих подписчиков в Instagram первыми попытками стать на лыжи. Стоит признать, у нее еще довольно неплохо вышло как для первого раза.