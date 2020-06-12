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Летняя мода: какие шорты носить в этом сезоне

Сегодня, 16:53

Избавляемся от шорт с низкой посадкой

Ни одно лето не обходится без шорт. В особенно жаркую погоду этот предмет гардероба приходит на смену джинсам и штанам, в которых не всегда комфортно на прогулке, природе и даже в офисе. Сегодня мы рассмотрим трендовые модели шорт 2020 года, а также покажем, с чем и куда носить шорты на примерах с фото.

Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как скрыть лишние килограммы летом, правильно подбирая одежду.

Модные шорты 2020 женские могут быть как очень короткими, так и удлиненными либо же средней длины. Актуальными будут варианты с отворотами, шорты-oversize, трапеция и шорты-юбка. Главное правило – никакой низкой талии. Только средняя и высокая.

Модные шорты 2020 фото Pinterest

Шорты – идеальный выбор для городского лета. В них можно уверенно чувствовать себя вечером, создавать с ними casual-образы, заниматься спортом и ходить на пляж. Лучшие тандемы блузок и топов получаются с шортами-бермудами, и широкими шортами с завышенной талией.

С чем носить шорты-бермуды | Фото: Pinterest

Комфортные и удобные джинсовые шорты 2020 можно сочетать практически с любыми вещами из вашего гардероба в разных стилях. Они все еще остаются лидером списка модные шорты 2020 тенденции, из года в год оставаясь востребованными.

Модные джинсовые шорты | Фото: Pinterest

Модные шорты 2020 новинки представлены хлопком, льном и шелком. Последние могут себе позволить, пожалуй, только обладательницы стойной фигуры, т.к. эта ткань привлекает внимание и подчеркивает особенности силуэта.

Mодные шорты 2020 тенденции | Фото: Pinterest

Шорты-велосипедки мы также будем носить летом. Как показывает практика, в них очень удобно ходить куда-угодно, а также их легко сочетать как с деловым стилем, так и с casual.

С чем носить велосипедки | Фото: Pinterest

Еще одна тенденция 2020 мимо которой нельзя пройти – костюмы с шортами и пиджаком. Беспроигрышный вариант для жаркого сезона. Подобный наряд миксуйте с кроссовками, босоножками, топами и майками. Дополняйте образ ремнями и небольшими сумочками.

Какие шорты носить летом | Фото: instagram.com/laurajadestone/

Варианты классных летних образов с разными моделями шорт и на разный случай смотрите в фотоподборке.

Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
Модные шорты 2020 с чем носить
Фото: Pinterest
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Напомним, ранее мы писали, как выбрать идеальную модную блузку: на лето и не только.

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