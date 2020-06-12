Летняя мода: какие шорты носить в этом сезоне
Избавляемся от шорт с низкой посадкой
Ни одно лето не обходится без шорт. В особенно жаркую погоду этот предмет гардероба приходит на смену джинсам и штанам, в которых не всегда комфортно на прогулке, природе и даже в офисе. Сегодня мы рассмотрим трендовые модели шорт 2020 года, а также покажем, с чем и куда носить шорты на примерах с фото.
Ранее украинский дизайнер Андре Тан рассказал, как скрыть лишние килограммы летом, правильно подбирая одежду.
Модные шорты 2020 женские могут быть как очень короткими, так и удлиненными либо же средней длины. Актуальными будут варианты с отворотами, шорты-oversize, трапеция и шорты-юбка. Главное правило – никакой низкой талии. Только средняя и высокая.
Шорты – идеальный выбор для городского лета. В них можно уверенно чувствовать себя вечером, создавать с ними casual-образы, заниматься спортом и ходить на пляж. Лучшие тандемы блузок и топов получаются с шортами-бермудами, и широкими шортами с завышенной талией.
Комфортные и удобные джинсовые шорты 2020 можно сочетать практически с любыми вещами из вашего гардероба в разных стилях. Они все еще остаются лидером списка модные шорты 2020 тенденции, из года в год оставаясь востребованными.
Модные шорты 2020 новинки представлены хлопком, льном и шелком. Последние могут себе позволить, пожалуй, только обладательницы стойной фигуры, т.к. эта ткань привлекает внимание и подчеркивает особенности силуэта.
Шорты-велосипедки мы также будем носить летом. Как показывает практика, в них очень удобно ходить куда-угодно, а также их легко сочетать как с деловым стилем, так и с casual.
Еще одна тенденция 2020 мимо которой нельзя пройти – костюмы с шортами и пиджаком. Беспроигрышный вариант для жаркого сезона. Подобный наряд миксуйте с кроссовками, босоножками, топами и майками. Дополняйте образ ремнями и небольшими сумочками.
Варианты классных летних образов с разными моделями шорт и на разный случай смотрите в фотоподборке.
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