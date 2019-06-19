Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Летняя распродажа: где и когда лучше искать выгодную скидку

Самый выгодный период для покупок дорогих вещей – лето

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:34

Одежда, спортзалы и даже квартиры – летом распродажа на все! Купить платье со скидкой в 90% – не миф, а реальность. Желанная шуба также станет реальностью, ведь летом мех можно приобрести в два раза дешевле. 

Дизайнеры и бутики также летом пытаются распродать остатки и наиболее в цене упадут, разумеется, зимние коллекции. Поэтому стилист Ольга Нагорная советует, выбранные вещи стоит покупать на скидках в июне/июле месяце. 

Читайте также
Нескучный тренд тай-дай: что это такое и как носить?

Производители могут даже снижать цены до закупочного уровня. Но в этом случае стоит быть внимательными, ведь можно попасть в неприятную ситуацию или быть обманутым.  

Советы, как не попасть на уловки магазинов:

  • Смотрите в первую очередь на ценник, он должен быть один, без дополнительных наклеек. Если там три и более наклеек, скорее всего, магазин перед распродажей повышал цену.
  • На шубы скидки допустимы до 50%, а если вы видите дисконт намного больше, скорее всего, продавец до этого поднимал цену и сейчас пытается обмануть покупателя. 

Летом падает цена не только на одежду, но и на абонементы в спортивные залы, и даже на аренду квартир. Это легко объясняется тем, что студенты на каникулах и спрос на жилье падает. Также эксперты рекомендуют в летнюю пору заглянуть в магазин бытовой техники – холодильники и обогреватели можно приобрести по очень выгодной цене. 

Напомним, что ранее мы рассказывали о ТОП-3 уловках магазинов, чтобы вы потратили как можно больше денег.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Лилия Ребрик показала ТОП-4 летних образов в офис Эллипс или dragonfly: как правильно выбрать очки на лето 2019 На работу, как на праздник: что надеть в офис этим летом Хит лета - велосипедки: почему так популярны и с чем носить В ожидании чуда: стильные образы для беременных на лето 2019
мода одежда стиль скидка
Реклама

Новости партнеров

Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Ученые вычислили 10 самых красивых женщин мира
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени
Диета №5: идеи блюд для здоровья печени

Популярные статьи

Сегодня, 09:07Fun

19 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Сегодня, 09:07Fun

Забавные курьезы с высокими людьми: 15 смешных фото

Вчера, 20:51Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:00Шоу-бизнес

Елизавета II пропустит крестины cына Меган Маркл и принца Гарри: известна причина

Вчера, 11:01Шоу-бизнес

Как у Ким: Леся Никитюк показала аппетитные формы

Вчера, 09:55Техно

Жертвы хакеров: названы самые опасные устройства в доме

Вчера, 08:06Fun

В самом пикантном месте: у известной певицы треснул костюм

17 июняFood

Кексы с изюмом: три рецепта домашней выпечки

17 июняТехно

Решение Xiaomi разозлило пользователей смартфонов

17 июняПсихология

Полнолуние 17 июня 2019: как себя вести во время полной луны

17 июняШоу-бизнес

Лобода впервые прокомментировала конфликт с Лазаревым

16 июняШоу-бизнес

Брэд Питт и Дженнифер Энистон вместе отдыхают в Риме – СМИ

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в прозе: открытки и картинки

16 июняEvents

Поздравления с Троицей 2019 в смс и коротких стихах

16 июняFun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

16 июняПсихология

Гороскоп на неделю 16-22 июня для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Бывшая жена Носика: «Мне не хотелось делать Ахеджаковой больно»
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Вызвавшая фурор внучка Михаила Боярского вышла на красную дорожку
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Звезды, которые не смогли закончить даже среднюю школу
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь