Летняя распродажа: где и когда лучше искать выгодную скидку

Самый выгодный период для покупок дорогих вещей – лето

Одежда, спортзалы и даже квартиры – летом распродажа на все! Купить платье со скидкой в 90% – не миф, а реальность. Желанная шуба также станет реальностью, ведь летом мех можно приобрести в два раза дешевле.

Дизайнеры и бутики также летом пытаются распродать остатки и наиболее в цене упадут, разумеется, зимние коллекции. Поэтому стилист Ольга Нагорная советует, выбранные вещи стоит покупать на скидках в июне/июле месяце.

Производители могут даже снижать цены до закупочного уровня. Но в этом случае стоит быть внимательными, ведь можно попасть в неприятную ситуацию или быть обманутым.

Советы, как не попасть на уловки магазинов:

Смотрите в первую очередь на ценник, он должен быть один, без дополнительных наклеек. Если там три и более наклеек, скорее всего, магазин перед распродажей повышал цену.

На шубы скидки допустимы до 50%, а если вы видите дисконт намного больше, скорее всего, продавец до этого поднимал цену и сейчас пытается обмануть покупателя.

Летом падает цена не только на одежду, но и на абонементы в спортивные залы, и даже на аренду квартир. Это легко объясняется тем, что студенты на каникулах и спрос на жилье падает. Также эксперты рекомендуют в летнюю пору заглянуть в магазин бытовой техники – холодильники и обогреватели можно приобрести по очень выгодной цене.

Напомним, что ранее мы рассказывали о ТОП-3 уловках магазинов, чтобы вы потратили как можно больше денег.

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