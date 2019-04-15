Лилия Ребрик в красном платье продемонстрировала стройные ножки

Украинская ведущая показала стройную фигуру

Ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик Фото: instagram.com/liliia.rebrik

Ведущая программы "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", Лилия Ребрик появилась на публике в эффектном образе.

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Актриса и ведущая канала "Украина" Лилия Ребрик сейчас ездит по городам Украины со спектаклями "Ревизор" и "Женщина над нами". Поклонники задаривают ее охапками цветов. На своей странице в Instagram звезда поделилась новым фото после выступления в Харькове.

Лилия позирует на сцене в игривом красном платье, колготках в сеточку и черных туфлях.

Лилия Ребрик в красном платье Фото: instagram.com/liliia.rebrik

"Третья серия уже традиционного фото после спектакля "Я и цветы", но на этот раз решила с ногами. Харьков! Обожаю! Невероятный зритель! Играть для вас – сплошное удовольствие. Уже завтра – Сумы со спектаклем "Ревизор". P.S. Или как сказал мой большой друг Лесь Михайлович Заднепровский – что это "Мерлин Монро в Харькове", – шутливо подписала фото Лилия Ребрик.

В комментариях подписчики завалили актрису комплиментами. Многие написали, что уже соскучились по ней в программе "Ранок з Україною", и интересуются, когда наконец увидят Лилию в утреннем эфире канала "Украина".

"На понедельник не успеваю. Еще в Сумах спектакль. А сразу после него ночью домой и на эфир. Так что во вторник увидимся", – ответила Лилия.

Напомним, дочь Лилии Ребрик дебютировала в кино. Ранее мы писали, что голосом Лилии Ребрик заговорит супермама из фильма "Диво-парк".

Детальнее о том, как Лилия озвучила персонажа из мультика смотрите в видео ниже:

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