Лимонное настроение: Кира Найтли в платье Valentino посетила премьеру фильма

Актриса позирует в пышном платье Valentino

Британская актриса Кира Найтли Фото: AFP

33-летняя британская актриса Кира Найтли, которая получила Орден Британской империи за заслуги в сфере благотоворительности, посетила премьеру фильма "Последствия", в котором играет главную роль.

Читайте также Кира Найтли на видео поразила невероятным трюком с зубами

На красной дорожке британская знаменитость появилась в пышном платье Valentino лимонного цвета. Такой образ получился достаточно женственным – легкость ткани наряда, прикрытые плечи и небрежные кудри – подчеркнули романтическую натуру Киры Найтли.

Кира Найтли Фото: AFP

Лимонного цвета актрисе было мало, она решила сделать еще более яркий акцент в макияже, накрасив губы малиновой помадой. Из украшений на героине фильма сверкали браслет и ожерелье из белого золота с драгоценными камнями. В целом, аутфит Киры получился нежным и роскошным одновременно.

Напомним, Кира Найтли хотела бросить кино из-за нервного срыва. В интервью с изданием The Sunday Times Style актриса вспомнила, как после фильма "Играй как Бекхэм" к ней пришел успех, а вместе с ним и пугающее давление общества. "Я однажды проснулась, а за моей дверью было человек десять. Так продолжалось несколько лет", – рассказала тогда Кира.

Смотрите видео: Кира Найтли призналась в нервных срывах:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram