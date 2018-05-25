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L.O.L. кукла в шарике: как отличить подделку

Кукла L.O.L. Surprise от компании MGA уже больше года бьет все рекорды популярности. Миниатюрный пупс с яркими аксессуарами очень нравится юным покупателям. Однако спрос на игрушку породил и невероятное количество подделок. Как обезопасить себя и купить оригинальную куклу, рассказывают эксперты магазина "Будинок Іграшок".

Производитель взял за основу L.O.L. Surprise идею шоколадного яйца-сюрприза — пока не откроешь упаковку, не узнаешь, какая кукла внутри. Это сыграло на руку и производителям подделок: ведь до приобретения невозможно оценить качество игрушки. Эксперты подобрали действенные способы, которые помогут отличить оригинал от подделки.

Где покупать

Популярные игрушки нужно приобретать только в крупных магазинах, заслуживающих доверия. На раскладках в метро или на рынке шанс купить подделку составляет почти 100%. Например, в магазине "Будинок Іграшок" продается исключительно оригинальная продукция мировых брендов. Обращайте внимание и на цену: слишком дешево настоящие куклы L.O.L. стоить не могут.

Упаковка — показатель качества

Оригинальные пупсы упакованы только в пластиковую пленку, а вот поддельные зачастую комплектуются и в картонных коробках. Обращайте внимание на название: правильно — L.O.L., а не L.Q.L. На упаковке должна быть четко видна линия перфорации, по которой будет разрываться пленка — у оригинала она ровная. Наклейка с информацией о производителе и поставщике у подделок отсутствует.

Кукла

Если вы уже приобрели игрушку и волнуетесь, что могли купить подделку, снимите упаковку и внимательно рассмотрите пакеты, в которые упакованы аксессуары, — у оригинальной продукции они одинаковые, непрозрачные и брендированные. У поддельных кукол пакеты часто разные и без логотипа. Отличается от подделки и сама кукла. Настоящие L.O.L., которые можно приобрести на https://bi.ua/rus/brands/lol-surprise/, умеют плакать, писать или плеваться, если напоить их водой. Поддельные могут только плеваться.

Оригинальная кукла пахнет нейтрально, тогда как подделка издает резкий запах резины даже спустя несколько часов после распаковки. Это заставляет сомневаться в качестве материала: давать такие игрушки детям опасно, они могут вызвать аллергическую реакцию или отравление. Подделки отличаются неаккуратным внешним видом, поэтому игра с такой куклой не порадует ребенка.