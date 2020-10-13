Louis Vuitton представил первую коллаборацию с NBA: фото

Стороны заключили трехлетний контракт

Французский модный дом Louis Vuitton и Национальная баскетбольная ассоциация представили совместную линейку одежды. В январе 2020-го гиганты заключили контракт на три года, и уже 20 ноября в продажу поступит лимитированная серия вещей, авторства Вирджила Абло. Разумеется, коллекция посвящена баскетболу.

Louis Vuitton и североамериканская баскетбольная лига не стали ограничиваться спортивной одеждой, вроде джоггеров и ветровок. В капсуле также есть кожаные бомберы, классические костюмы с символикой НБА, лоферы с пряжками, рюкзаки, сумки, обувь и цепи с баскетбольным мячом.

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Ранее мы списали, что Zara выпустила линейку старых вещей в обновленном дизайне.

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