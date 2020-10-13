Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Louis Vuitton представил первую коллаборацию с NBA: фото

Сегодня, 12:29

Стороны заключили трехлетний контракт

Французский модный дом Louis Vuitton и Национальная баскетбольная ассоциация представили совместную линейку одежды. В январе 2020-го гиганты заключили контракт на три года, и уже 20 ноября в продажу поступит лимитированная серия вещей, авторства Вирджила Абло. Разумеется, коллекция посвящена баскетболу.

Louis Vuitton и североамериканская баскетбольная лига не стали ограничиваться спортивной одеждой, вроде джоггеров и ветровок. В капсуле также есть кожаные бомберы, классические костюмы с символикой НБА, лоферы с пряжками, рюкзаки, сумки, обувь и цепи с баскетбольным мячом.

Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton
Фото: Louis Vuitton

Ранее мы списали, что Zara выпустила линейку старых вещей в обновленном дизайне.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Dolce & Gabbana посвятили новую коллекцию родной Сицилии, вдохновившись…собой! Adidas и Prada представили коллаборацию: как выглядят кроссовки из новой коллекции Posh вернулась: Виктория Бекхэм выпустила линейку помад, вдохновленную модой 90-х
НБА коллекция одежды Louis Vuitton коллаборация
Реклама

Новости партнеров

Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Тина Кароль снялась без одежды - Фото
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
Даша Астафьева обнажилась ради фотосессии
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
"Шикардос!: фитнес-модель Юлия Мишура удивила пикантным образом
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні
Чемпіонка світу з бодібілдингу порадувала коротеньким міні

Популярные статьи

Сегодня, 11:07Шоу-бизнес

Ми-ми-ми дня: Дженнифер Энистон показала нового щенка, который уснул с игрушкой во рту

Сегодня, 05:55Фото дня

Фото дня. Необычный пес породы чау-чау стал звездой интернета

Вчера, 20:19Стиль

Екатерина Кухар надела стильное мини-платье и нарушила свою давнюю традицию: фото

Вчера, 19:50Шоу-бизнес

Основательница "Новопечерской школы" о детях Зеленского: "Они чувствуют давление"

Вчера, 18:20Стиль

Иванка Трамп очаровала белым платьем в полоску с объемными рукавами

Вчера, 17:47Events

День украинского казачества-2020: дата, история и традиции

Вчера, 15:26Стиль

Какой костюм носить этой осенью: стильный пример от Елены Зеленской

Вчера, 14:28Fun

Два разных человека. Девушка превратилась в красотку после отказа от алкоголя и наркотиков (фото)

Вчера, 05:33Психология

Гороскоп на сегодня 12 октября: Овнам нужно решить рабочие дела, а Тельцов ждет романтическая встреча

Вчера, 00:37Шоу-бизнес

Димопулос поцеловала Мейхер, а Винник отказался от проекта: как прошел седьмой выпуск "Танців з зірками-2020"

Вчера, 00:00Шоу-бизнес

Кто покинул шоу "Танці з зірками-2020" в седьмом эфире

11 октябряШоу-бизнес

Илона Гвоздева во второй раз стала мамой. У танцовщицы родился мальчик

11 октябряEvents

День художника Украины 2020: эффектные картинки, интересные факты и поздравления

11 октябряEvents

11 октября: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

11 октябряПсихология

Гороскоп на сегодня 11 октября: Стрельцам нужно быть решительнее, а Козерога ждут объятия любимого человека

10 октябряШоу-бизнес

Правила жизни Павла Дурова: миллиардер советует много спать, не есть мясо и жить одному

Новости партнеров

Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Хозяйка самых красивых ягодиц показала все свои достоинства
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Шизофрения или деменция? Фаны призывают «спасти Бритни Спирс»
Квитко показала сочные формы в бикини
Квитко показала сочные формы в бикини
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Красотка, у которой блистать в Сети выходит лучше, чем на корте
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Три блюда украинской кухни, которые стоит приготовить
Любовница Тарзана решила добить Королеву новой порцией откровений
Любовница Тарзана решила добить Королеву новой порцией откровений
Панеттьери поделилась трогательным снимком Кличко с дочкой
Панеттьери поделилась трогательным снимком Кличко с дочкой
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста
Шуфутинский женился: 18-летняя танцовщица свела с ума артиста

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять