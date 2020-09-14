Louis Vuitton выпустит фотоальбом, посвященный Украине
В книгу вошли снимки украинских фотографов Тани Щегловой и Романа Новена
Французский модный дом Louis Vuitton представил книгу-фотоальбом об Украине. Сборник Ukraine (Fashion Eye) состоит из снимков украинского дуэта фотографов Synchrodogs – Тани Щегловой и Романа Новена, которые ранее работали с Burberry.
Альбом Fashion Eye Ukraine by Synchrodogs, обзор которого опубликован в YouTube, будет доступен для заказа на Amazon с 8 октября. Его стоимость – 50 евро.
Помимо фото, в книге также есть биография авторов и краткие комментарии к снимкам.
"Louis Vuitton Fashion Eye – это коллекция фотоальбомов, которые показывают местность глазами фотографа. Она устанавливает неопубликованный диалог между новыми талантами, опытными фотографами и легендами модных фотографий", – говорится в аннотации.
Сборник с украинскими фото войдет в серию фотокниг Louis Vuitton, которые издаются с 2016 года. В коллекции Fashion Eye уже есть альбомы с фотокарточками из Парижа, Майами, Бали, Ирана, Сицилии.
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