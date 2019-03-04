Лучшие идеи маникюра на 8 Марта с фото

Весенний дизайн ногтей на 2019-й

Весенние идеи маникюра на 8 Марта 2019 Фото: pexels.com

Весна - пора солнечного света и тепла, когда можно попрощаться с серостью вокруг. Весенний сезон стартует с прекрасного праздника 8 Марта.

Представительницы прекрасного пола стараются наряжаться ярко и добавлять краски не только в одежду, но и в маникюр.

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Если вы еще не успели сделать маникюр к 8 Марта, предлагаем подборку свежих идей 2019 года.

Желтый маникюр на короткие и длинные ногти к женскому дню

Идея желтого маникюра на длинные ногти с веточками Фото: Pinterest

Желтый – трендовый цвет нового сезона весна/лето 2019, да и напоминает яркое солнце. Такой оттенок не может не поднять настроение. Для дизайна можно использовать стемпинг, наклейки или цветочные принты.

Дизайн желтых коротких ногтей с декором Фото: Pinterest

Матовые ногти: лучшие идеи маникюра 2019

Матовые ногти продолжают занимать топовые позиции в нейл-арте. Такой маникюр хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях. Спокойные оттенки подойдут под более нежный образ, а украсить можно стразами, росписью или стемпингом.

Матовые ногти с росписью Фото: Pinterest

Лучшие идеи матовых ногтей Фото: Pinterest

Матовые идеи маникюра 2019 Фото: Pinterest

Нежный розовый маникюр к 8 Марта

Чтобы нежный розовый оттенок на ногтях не смотрелся скучно, можно добавить цветочные элементы. Сейчас в моде все весенние цветы: тюльпаны, розы, мимоза.

Розовые ногти с весенними цветами Фото: Pinterest

Белый дизайн ногтей на длинные ногти: идеи весеннего маникюра

Дизайн белого маникюра на длинные ногти Фото: Pinterest

Втирка для ногтей стала популярной и востребованной благодаря невероятному сиянию на свету.

Маникюр с втиркой: фото с розовым дизайном Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы писали, какую прическу сделать 8 Марта.

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