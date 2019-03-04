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Лучшие идеи маникюра на 8 Марта с фото

Весенний дизайн ногтей на 2019-й

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:18
Весенние идеи маникюра на 8 Марта 2019
Весенние идеи маникюра на 8 Марта 2019
Фото: pexels.com

Весна - пора солнечного света и тепла, когда можно попрощаться с серостью вокруг. Весенний сезон стартует с прекрасного праздника 8 Марта.

Представительницы прекрасного пола стараются наряжаться ярко и добавлять краски не только в одежду, но и в маникюр.

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Маникюр на 8 Марта 2019: модные и нежные идеи

Если вы еще не успели сделать маникюр к 8 Марта, предлагаем подборку свежих идей 2019 года.

Желтый маникюр на короткие и длинные ногти к женскому дню

Идея желтого маникюра на длинные ногти с веточками
Идея желтого маникюра на длинные ногти с веточками
Фото: Pinterest

Желтый – трендовый цвет нового сезона весна/лето 2019, да и напоминает яркое солнце. Такой оттенок не может не поднять настроение. Для дизайна можно использовать стемпинг, наклейки или цветочные принты. 

Дизайн желтых коротких ногтей с декором
Дизайн желтых коротких ногтей с декором
Фото: Pinterest

Матовые ногти: лучшие идеи маникюра 2019 

Матовые ногти продолжают занимать топовые позиции в нейл-арте. Такой маникюр хорошо смотрится на коротких и длинных ногтях. Спокойные оттенки подойдут под более нежный образ, а украсить можно стразами, росписью или стемпингом. 

Матовые ногти с росписью
Матовые ногти с росписью
Фото: Pinterest

Лучшие идеи матовых ногтей
Лучшие идеи матовых ногтей
Фото: Pinterest

Матовые идеи маникюра 2019
Матовые идеи маникюра 2019
Фото: Pinterest

Нежный розовый маникюр к 8 Марта 

Чтобы нежный розовый оттенок на ногтях не смотрелся скучно, можно добавить цветочные элементы. Сейчас в моде все весенние цветы: тюльпаны, розы, мимоза. 

Розовые ногти с весенними цветами
Розовые ногти с весенними цветами
Фото: Pinterest

Белый дизайн ногтей на длинные ногти: идеи весеннего маникюра 

Дизайн белого маникюра на длинные ногти
Дизайн белого маникюра на длинные ногти
Фото: Pinterest

Втирка для ногтей стала популярной и востребованной благодаря невероятному сиянию на свету. 

Маникюр с втиркой: фото с розовым дизайном
Маникюр с втиркой: фото с розовым дизайном
Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы писали, какую прическу сделать 8 Марта. 

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