Откровенные платья и образ невесты: самые яркие наряды участников "Евровидения-2018"
6 мая в столице Португалии Лиссабоне состоялось открытие песенного конкурса "Евровидение-2018"
Участники конкурса "Евровидение-2018" прошлись по дорожке, которая в этом году вместо традиционно красной стала голубой. Конкурсанты старались выделиться, и поэтому выходили на дорожку в невероятных нарядах и с группами поддержки.
Конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай считается одной из главных претенденток на победу по версии букмекеров. Своим ярким клипом на песню "Toy" она взорвала" сеть, а теперь покорила и голубую дорожку. Она появилась в образе невесты в белом мини-платье со шлейфом. А вот участница Лиа Сирк из Словении сделала ставку на "голое", полупрозрачное платье, а Сара Аальто из Финляндии – на очень высокий разрез.
Представитель Украины, певец MELOVIN, выбрал для первого официального появления на конкурсе Черный наряд, дополнив образ темными очками. С песней "Under The Ladder" он выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 10 мая.
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Напомним, что благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois", конкурс впервые проходит в Португалии. Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал – 12 мая.