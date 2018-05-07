Откровенные платья и образ невесты: самые яркие наряды участников "Евровидения-2018"

6 мая в столице Португалии Лиссабоне состоялось открытие песенного конкурса "Евровидение-2018"

Певица Нетта из Израиля - одна из претенденток на победу.

Участники конкурса "Евровидение-2018" прошлись по дорожке, которая в этом году вместо традиционно красной стала голубой. Конкурсанты старались выделиться, и поэтому выходили на дорожку в невероятных нарядах и с группами поддержки.

Конкурсантка из Израиля Нетта Барзилай считается одной из главных претенденток на победу по версии букмекеров. Своим ярким клипом на песню "Toy" она взорвала" сеть, а теперь покорила и голубую дорожку. Она появилась в образе невесты в белом мини-платье со шлейфом. А вот участница Лиа Сирк из Словении сделала ставку на "голое", полупрозрачное платье, а Сара Аальто из Финляндии – на очень высокий разрез.

Певица Нетта из Израиля Фото: Getty Лиа Сирк из Словении Фото: Getty Певица SuRie из Великобритании Фото: Getty Группа DoReDos из Молдовы и Филипп Киркоров Фото: Getty Певица Изаура (справа), представитель Португалии Фото: Getty Представитель Украины - певец MELOVIN Фото: Getty Александр Рыбак представляет Норвегию Фото: Getty Певица Кристабель из Мальты Фото: Getty Элина Нечаева представляет Эстонию Фото: Getty Миколас Джозеф из Чехии Фото: Getty Певец Расмуссен из Дании Фото: Getty Сара Аальто из Финляндии Фото: Getty Дует Madame Monsieur из Франции Фото: Getty 1/13

Представитель Украины, певец MELOVIN, выбрал для первого официального появления на конкурсе Черный наряд, дополнив образ темными очками. С песней "Under The Ladder" он выступит во втором полуфинале конкурса, который состоится 10 мая.

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Напомним, что благодаря победе Салвадора Собрала с песней "Amar pelos dois", конкурс впервые проходит в Португалии. Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал – 12 мая.