Лучшие платья онлайн-премии "Эмми-2020": как выглядели Энистон, Уизерспун, Зендая и другие

В ночь с 20 на 21 сентября состоялась 72-я церемония награждения телевизионной премии "Эмми"

Минувшей ночью состоялась церемония награждения престижной телевизионной премии "Эмми-2020". Как и другие подобные мероприятия, в этом году ивент прошел в онлайн-формате. И хотя организаторы предложили селебритис появиться на виртуальной церемонии в удобной одежде, многие решили не изменять традициям и похвастались самыми блестящими образами.

Далее в материале смотрите, как выглядели Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Зендая, Керри Вашингтон и другие актрисы.

Дженнифер Энистон показала в своем Instagram-аккаунте подготовку к съемкам, опубликовав фото в пижаме и с бокалом игристого. В прямом эфире актриса появилась в лаконичном черном платье с ассиметричным подолом и на каблуках.

Фото: instagram.com/jenniferaniston/

Риз Уизерспун надела черное платье от Louis Vuitton. Образ актрисы дополнили ярко-красная помада и голливудская укладка.

Фото: instagram.com/reesewitherspoon

Зендая, ставшая самой молодой "Лучшей актрисой драматического сериала" в истории премии "Эмми", продемонстрировала два образа: первый – в фиолетовом платье от Christopher Rogers, второй – шикарный наряд с пышной юбкой в горох и блестящим топом.

Фото: instagram.com/zendaya, instagram.com/christopherjohnrogers/

Американская актриса и активистка Керри Вашингтон тоже сменила образ дважды. Мы увидели ее в белом цветочном платье и в дерзком леопарде с кристаллами.

Фото: instagram.com/kerrywashington/

Впечатляющий лук от Versace примерила актриса Синтия Эриво – на ней яркое мини в желтых и фиолетовых цветах с абстрактным принтом и стразами.

Фото: instagram.com/cynthiaerivo

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