Лучший маникюр из Instagram, который нужно успеть сделать до конца осени
Подборка идей для стильного nail-арта
Что носить на ногтях любительницам nail-арта в этом сезоне? Мы просмотрели сотни фотографий в Instagram и собрали для вас 5 трендовых идей маникюра, который нужно успеть сделать до конца осени 2020.
Красивые ногти можно сделать самостоятельно, особенно учитывая тот факт, что за время карантина этим мастерством не овладел только ленивый. Что же в трендах осеннего маникюра? Отвечаем быстро – все привычное, но в свежем прочтении.
Хром
Если хочется праздника каждый день – ваш выбор мерцающие оттенки золота, розового золота и серебра. Такие ногти отлично подойдут к монохромные осенним аутфитам в коричневых и черных тонах.
Леопард
Анималистичный принт актуален каждую осень. Это касается не только одежды, но и ногтей. Нанести леопард на кончики в стиле френча или покрыть пятнами все ногти – решать вам. Вот пара идей для вдохновения.
Глиттер
Блестки! Блестки! Блестки! Украшать ногти яркими деталями можно не только под Новый год. Хотя этот тренд точно останется с нами до весны 2021-го.
Цветной френч
Разбавьте скучный французский маникюр модными в этом году цветами: розовым, зеленым, фиолетовым, голубым. Выбирайте пастельные оттенки, если не хотите слишком яркого эффекта. Используйте тонкие линии для минималистичного френча.
Микс принтов
В этом сезоне стоит миксовать разные узоры, которые каким-то странным образом сочетаются между собой. Например, неоновое пламя и животный окрас.
Ранее мы показывали самые модные принты этой осени в коллекциях украинских и зарубежных дизайнеров.
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