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Лучший маникюр из Instagram, который нужно успеть сделать до конца осени

Сегодня, 09:35

Подборка идей для стильного nail-арта

Что носить на ногтях любительницам nail-арта в этом сезоне? Мы просмотрели сотни фотографий в Instagram и собрали для вас 5 трендовых идей маникюра, который нужно успеть сделать до конца осени 2020.

Красивые ногти можно сделать самостоятельно, особенно учитывая тот факт, что за время карантина этим мастерством не овладел только ленивый. Что же в трендах осеннего маникюра? Отвечаем быстро – все привычное, но в свежем прочтении.

Модный осенний маникюр – главные тренды 2020

Хром

Если хочется праздника каждый день – ваш выбор мерцающие оттенки золота, розового золота и серебра. Такие ногти отлично подойдут к монохромные осенним аутфитам в коричневых и черных тонах.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Леопард

Анималистичный принт актуален каждую осень. Это касается не только одежды, но и ногтей. Нанести леопард на кончики в стиле френча или покрыть пятнами все ногти – решать вам. Вот пара идей для вдохновения.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Глиттер

Блестки! Блестки! Блестки! Украшать ногти яркими деталями можно не только под Новый год. Хотя этот тренд точно останется с нами до весны 2021-го.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Цветной френч

Разбавьте скучный французский маникюр модными в этом году цветами: розовым, зеленым, фиолетовым, голубым. Выбирайте пастельные оттенки, если не хотите слишком яркого эффекта. Используйте тонкие линии для минималистичного френча.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Микс принтов

В этом сезоне стоит миксовать разные узоры, которые каким-то странным образом сочетаются между собой. Например, неоновое пламя и животный окрас.

Фото: Instagram
Фото: Instagram

Ранее мы показывали самые модные принты этой осени в коллекциях украинских и зарубежных дизайнеров.

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