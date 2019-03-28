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Лунный календарь окрашивания волос на апрель 2019 года

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в апреле 2019 года по лунному календарю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
Лунный календарь окрашивания волос на апрель
Лунный календарь окрашивания волос на апрель
Фото: Pixabay

Когда можно красить волосы по лунному календарю в апреле 2019, чтобы смена имиджа вас порадовала, привлекла восхищенные взгляды окружающих, принесла успех и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в апреле 2019 года и выбирайте самые лучшие дни для похода в салон красоты.

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Лунный календарь на апрель 2019: когда красить волосы

1 апреля – 26 лунный день. Оптимальными для волос будут натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

2 апреля – 27 лунный день. Сегодня благоприятно пройдет окрашивание и тонирование волос будет вполне удачным, не бойтесь новых цветов.

3 апреля – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

4 апреля – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

5 апреля – 30, 1 лунный день. Смена цвета волос на стыке лунных дней может принести проблемы и отвлечь от важных дел.

6 апреля – 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

7 апреля – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

8 апреля – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

9 апреля – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

10 апреля – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

11 апреля – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

12 апреля – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

13 апреля – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

14 апреля – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

15 апреля – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

16 апреля – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

17 апреля – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

18 апреля – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

19 апреля – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

20 апреля – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

21 апреля – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

22 апреля – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

23 апреля – 18 лунный день. Отдайте предпочтение ярким краскам, и ваша жизнь преобразится в сторону позитива.

24 апреля – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

25 апреля – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

26 апреля – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

27 апреля – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

28 апреля – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

29 апреля – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

30 апреля – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на апрель 2019 года.

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