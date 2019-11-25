Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Лунный календарь окрашивания волос на декабрь 2019 года

Узнайте, когда лучше всего окрашивать волосы в декабре 2019 года по лунному календарю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:52
Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pexels

Когда можно красить волосы в декабре 2019 по лунному календарю, чтобы смена цвета прически и новый имидж принес вам хорошее настроение, удовольствие и пользу, привлекая здоровье, а также внимание и комплименты от окружающих? В какой день по лунному календарю лучше всего подготовиться к встрече Нового года 2020, чтобы праздники прошли успешно? Смотрите подробный лунный календарь окрашивания волос в декабре 2019 года и выбирайте самые лучшие дни для посещения парикмахера.

Смотрите видео, как плести косу с лентой:

Читайте также:
Выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине

Лунный календарь на декабрь 2019: когда красить волосы

1 декабря – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

2 декабря – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

3 декабря – 8 лунный день. Сегодня не стоит вмешиваться в изменение внешнего вида и цвета волос, лучше оставьте все как есть.

4 декабря – 9 лунный день. Выбирайте естественные оттенки для окрашивания волос, это способствует их оздоровлению.

5 декабря – 10 лунный день. Для смены имиджа подойдут исключительно натуральные средства, и не используйте химию на волосах.

6 декабря – 11 лунный день. Нейтральный день для изменения цвета волос, можно безболезненно подкрасить отросшие корни.

7 декабря – 12 лунный день. Согласно календарю окрашивания волос, этот день подходит для темных оттенков, которые привлекут финансовую удачу.

8 декабря – 13 лунный день. Кардинальная смена цвета шевелюры привлечет к вам интерес противоположного пола.

9 декабря – 14 лунный день. Хороший день для ухода за волосами, но красить их не стоит, чтобы не навредить.

10 декабря – 15 лунный день. Не стоит слишком отходить от своего цвета волос, в этом случае результат окрашивания вас порадует.

Лунный календарь окрашивания волос
Лунный календарь окрашивания волос
Фото: Pexels

11 декабря – 16 лунный день. Нейтральный период для окрашивания волос, можно замаскировать отросшие корни.

12 декабря – 17 лунный день. Хороший день для окрашивания в желаемый цвет и тонирования волос, вы останетесь довольны.

13 декабря – 18 лунный день. Яркие оттенки волос поднимут вам настроение и помогут найти общий язык с окружающими.

14 декабря – 19 лунный день. День подходит для экспериментов с цветом, волосы будут долго оставаться здоровыми и сияющими.

15 декабря – 20 лунный день. Красить волосы лучше в естественные цвета, что благоприятно отразится на развитии бизнеса.

16 декабря – 21 лунный день. Неподходящий день для смены цвета, особенно химическими средствами.

17 декабря – 22 лунный день. Не стоит красить волосы сегодня, если не хотите неприятных перемен, или же остановитесь на родном цвете.

18 декабря – 23 лунный день. Неподходящий день для манипуляций с волосами, лучше перенесите окрашивание на другой период.

19 декабря – 23 лунный день. В этот период лучше ничего не делать с волосами, а перенести окрашивание на другой день.

20 декабря – 24 лунный день. Сегодня хорошо выбирать тона, темнее вашего, это принесет прибыль и выгодные предложения.

Читайте также:
Как встречать год Крысы 2020, чтобы он был удачным и счастливым

21 декабря – 25 лунный день. Неподходящий день для окрашивания волос, лучше заняться их оздоровлением.

22 декабря – 26 лунный день. Лучше всего выбрать для волос натуральные оттенки, вы останетесь довольны внешним видом.

23 декабря – 27 лунный день. Вполне удачно пройдет окрашивание и тонирование волос, не бойтесь использовать новые цвета.

24 декабря – 28 лунный день. Неплохой период для окрашивания, для спокойного настроения выбирайте спокойные оттенки.

25 декабря – 29 лунный день. Сегодня нежелательно красить волосы, чтобы избежать финансовых проблем.

26 декабря – 1, 2 лунный день. Лунный календарь окрашивания волос на сегодня рекомендует остановить выбор на естественных цветах.

27 декабря – 3 лунный день. Окрашивание волос по лунному календарю в этот день нежелательно, т.к. вы рискуете ухудшить здоровье своих локонов.

28 декабря – 4 лунный день. Лунный календарь для окрашивания волос советует не искать новые оттенки, а сохранить свой прежний цвет.

29 декабря – 5 лунный день. Выбирайте для окрашивания светлые тона – этот цвет принесет удовольствие и приятное общение.

30 декабря – 6 лунный день. По лунному календарю окрашивания волос это негативный период для смены имиджа.

31 декабря – 7 лунный день. Благоприятный день для окрашивания волос, придающий силы и уверенность в себе.

Напомним, ранее мы публиковали лунный календарь стрижек на декабрь 2019 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Лунный календарь стрижек на декабрь 2019: когда можно стричь волосы Почему выпадают волосы: причины проблемы и способы ее решения Козловский, Пивоваров и Бабкины снялись для социального календаря в поддержку бездомных животных Как ухаживать за волосами в холодную погоду: полезные советы экспертов Пожарные Австралии выпустили очень горячий календарь на 2020 год (видео)
волосы календарь прическа окрашивание окрашивание волос
Реклама

Новости партнеров

Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Стало известно, как быстро стабилизировать давление
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Оригинальные идеи для однокомнатной квартиры: как удивлять гостей
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Назван продукт, снижающий потенцию у мужчин
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 14:40Food

Новогоднее меню 2020: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

Вчера, 13:36Шоу-бизнес

ТОП-10 голливудских звезд, которые стали жертвами сексуального насилия

Вчера, 11:00Шоу-бизнес

"Сложно проигрывать": Анна Ризатдинова прокомментировала финал "Танців з зірками"

Вчера, 11:00Food

Простые салаты на Новый год 2020: ТОП-5 рецептов

Вчера, 09:19Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто победил в танцевальном шоу

Вчера, 01:13Шоу-бизнес

Как прошел финал "Танців з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

Как прошло Детское Евровидение 2019 в Польше: полное видео

24 ноябряШоу-бизнес

Детское Евровидение 2019: как выступила представительница Украины София Иванько

24 ноябряFun

24 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

24 ноябряШоу-бизнес

Голосование: кто победит на шоу "Танці з зірками 2019"

24 ноябряШоу-бизнес

"Золотой граммофон 2019": кто из украинских звезд получил награду в России

24 ноябряПсихология

Гороскоп на неделю 24-30 ноября: все знаки зодиака

23 ноябряШоу-бизнес

Игорь Крутой и Николай Басков устроили "потасовку" в аэропорту: видео (18+)

23 ноябряШоу-бизнес

Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фото на своей странице в Instagram

23 ноябряШоу-бизнес

Рак у Заворотнюк: "Врачи предлагают единственный выход"

23 ноябряFun

23 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Новости партнеров

ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
ТОП-5 коротких стрижек с гарантированным эффектом омоложения
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
Тренды 2019: какие куртки будут актуальны осенью
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
«Колхозный» шик и ночнушки: самые нелепые наряды ОМКФ-2019
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Алла Пугачева ошеломила новым образом (фото)
Об опасности ночных походов в туалет
Об опасности ночных походов в туалет
"Кощей!": Алла Пугачева отличилась несуразным фото
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Не пиво, и не вода: назван напиток, идеально утоляющий жажду
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли
Девушка дня. Рафаэлла Фико - экс-подруга Марио Балотелли