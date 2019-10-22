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Лунный календарь стрижек на ноябрь 2019: когда можно стричь волосы

Узнайте благоприятные дни, когда лучше всего стричься в ноябре 2019 года по лунному календарю

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:40
Лунный календарь стрижек ноябрь
Лунный календарь стрижек ноябрь
Фото: Pixabay

Когда можно стричься в ноябре 2019 по лунному календарю, чтобы прическа всегда вас радовала, выглядела эффектно, а волосы излучали красоту и здоровье, а в какие дни не стоит посещать парикмахера? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в ноябре 2019 года и планируйте свой поход в салон.

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Лунный календарь на ноябрь 2019: когда стричь волосы

1 ноября – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

2 ноября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

3 ноября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

4 ноября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

5 ноября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

6 ноября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи похода в парикмахерскую, день чреват плохим самочувствием.

7 ноября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

8 ноября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

9 ноября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

10 ноября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

Лунный календарь стрижек ноябрь
Лунный календарь стрижек ноябрь
Фото: Pixabay

11 ноября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

12 ноября – 17 лунный день. Не подходящий день для посещения мастера, стрижка вызовет разногласия в семье.

13 ноября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

14 ноября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

15 ноября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

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16 ноября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

17 ноября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

18 ноября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

19 ноября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

20 ноября – 24 лунный день. Откажитесь от идеи укорачивания волос, а вот заняться масками для оздоровления будет полезно.

21 ноября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

22 ноября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

23 ноября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

24 ноября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

25 ноября – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

26 ноября – 30, 1 лунный день. Стрижка на стыке лунных дней способна придать вам новых сил для дальнейших планов и работы.

27 ноября – 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

28 ноября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

29 ноября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

30 ноября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

Ранее мы рассказывали о модных стрижках 2019: сколько в Украине стоят услуги парикмахера.

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