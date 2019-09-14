Лунный календарь стрижек на октябрь 2019: когда можно стричь волосы

Узнайте благоприятные дни, когда лучше всего стричься в октябре 2019 года по лунному календарю

Когда можно стричь волосы в октябре Фото: Pixabay

Когда можно стричься в октябре 2019 согласно лунному календарю, а в какие дни лучше не провоцировать неприятности и не укорачивать волосы? Какой период выбрать для посещения парикмахера, чтобы прическа всегда вас радовала, выглядела эффектно, а волосы излучали красоту и здоровье? Смотрите подробный лунный календарь для стрижки волос в октябре 2019 года и планируйте свой поход в салон.

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Лунный календарь на октябрь 2019: когда стричь волосы

1 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

2 октября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

3 октября – 6 лунный день. Благоприятные период в лунном календаре для стрижки волос, придающий силы.

4 октября – 7 лунный день. Время, когда лучше стричь волосы, чтобы получить финансовое благополучие.

5 октября – 8 лунный день. Сегодня не рекомендуется стричь волосы, иначе вы можете навлечь проблемы на бизнес.

6 октября – 9 лунный день. Совершенно неподходящий день для укорачивания волос, привлекающий негативную энергетику.

7 октября – 10 лунный день. Лунный календарь для стрижки указывает, что можно слегка укоротить челку или кончики волос.

8 октября – 11 лунный день. Откажитесь от идеи похода в парикмахерскую, день чреват плохим самочувствием.

9 октября – 12 лунный день. Это день, когда нужно стричь волосы, чтобы укрепить и оздоровить ослабленную шевелюру.

10 октября – 13 лунный день. Благоприятный день для укорачивания волос, вы будете довольны результатом и получите заряд позитива.

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11 октября – 14 лунный день. Хороший период, чтобы изменить свой внешний вид, постричь волосы и сделать новую прическу.

12 октября – 15 лунный день. Стрижка сегодняшнего дня может вас расстроить и испортить настроение.

13 октября – 16 лунный день. Обрезая волосы в этот день, вы уменьшаете свои шансы на достижение успеха.

14 октября – 17 лунный день. Не подходящий день для посещения мастера, стрижка вызовет разногласия в семье.

15 октября – 18 лунный день. Нейтральный период для изменения длины волос, смена прически не вам не навредит.

16 октября – 19 лунный день. Сегодня не стоит стричься коротко, а вот освежить кончики локонов будет полезно.

17 октября – 20 лунный день. Не стригитесь в этот день, смена прически может спровоцировать болезнь.

18 октября – 21 лунный день. Ваша прическа привлечет внимание противоположного пола и укрепит партнерские связи.

19 октября – 22 лунный день. Сегодня не нужно чересчур укорачивать волосы, иначе вы укоротите свою удачу.

20 октября – 23 лунный день. Совершенно неподходящий день для манипуляций с волосами, приводящий к неприятностям.

21 октября – 24 лунный день. Сегодня не нужно стричь волосы, лучше займитесь их оздоровлением.

22 октября – 24 лунный день. Откажитесь от идеи укорачивания волос, а вот заняться масками для оздоровления будет полезно.

23 октября – 25 лунный день. После сегодняшних манипуляций и стрижки волосы будут непослушными.

24 октября – 26 лунный день. Сегодня не самый лучший день для стрижки, вы рискуете подпортить здоровье своих волос.

25 октября – 27 лунный день. Хорошее время, когда стричь волосы по лунному календарю рекомендуется для полной смены вашего имиджа.

26 октября – 28 лунный день. Неудачный день для укорачивания волос, вы рискуете вместе с волосами укоротить и свою удачу.

27 октября – 29 лунный день. После стрижки волосы будут отрастать очень быстро, так что вскоре вам вновь придется стричься.

28 октября – 1, 2 лунный день. Лунный календарь стрижек на сегодня не советует обрезать волосы в фазу новолуния.

29 октября – 3 лунный день. Стрижка волос по лунному календарю в этот день будет способствовать росту и раскрытию внутренних потенциалов.

30 октября – 4 лунный день. Лунный календарь для стрижек предостерегает от любых манипуляций с волосами сегодня, что чревато плохим самочувствием.

31 октября – 5 лунный день. Период, когда можно стричь волосы и даже экспериментировать со своей внешностью – вы останетесь довольны.

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