Luxgroups – элитные брендовые аксессуары для истинных ценителей роскоши
Здесь можно найти премиум-продукцию, которая наилучшим образом подчеркнет ваш статус
Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Cartier, Rolex – творения этих брендов кружат голову ценителям премиального стиля. Вполне логично, что люксовая продукция недоступна для большинства. Но что делать, если на украинском рынке и вовсе не найти оригинальных, качественных изделий от именитых производителей? Все просто: достаточно лишь обратиться в компанию Luxgroups!
Клиенты компании – те, кто способен оценить роскошь и исключительное качество. Если и вы относитесь к числу таких людей, насладитесь каталогом luxgroups.ua. Гарантируем: именно там вы найдете премиум-продукцию, которая наилучшим образом подчеркнет ваш статус.
Коллекция магазина "Люксгрупс" – это эксклюзивные товары, которых не найти в обычных маркетах. Предметы роскоши являются на 100% оригинальными: качество каждого изделия проверяют специалисты.
"Люксгрупс" были одними из первых, кто занял премиум-нишу украинского рынка. Компания гордится своим статусом и достижениями. На данный момент основным направлением деятельности специалистов являются швейцарские часы. Именно в Luxgroups.ua вы можете приобрести премиальные марки: Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Harry Winston, Hublot, Jaeger LeCoultre, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Zenith, Rolex и другие.
С 2015 года, Люксгрупс является аттестованным диллером – Trusted Seller – на международной часовой бирже Chrono24. Это – часовой портал №1 в мире.
Но не только роскошные швейцарские часы сможет приобрести в Luxgroups ценящий исключительное качество клиент. Вас ждут:
Ювелирные украшения от известных во всем мире брендов: Carrera y Carrera, Cartier, Chopard, Damiani, Graff, Tiffany & Co.
Аксессуары самых известных премиальных мировых брендов.
Изделия из натурального меха от именитых домов моды.
Также вас ждут люксовые подарки, которые можно преподнести близкому человеку. Именно те предметы, которые подчеркивают статус.
Специалисты Luxgroups всегда готовы пойти навстречу клиентам. Компания предлагает не только товары в ассортименте, но и доставляет премиальную продукцию на заказ: теперь вам доступны абсолютно любые бренды. А если вы хотите продать собственную коллекцию роскошной продукции, Luxgroups осуществляют выкуп на выгодных условиях.
На данный момент, компания сотрудничает с частыми покупателями, а также с юридическими лицами. Больше всего Luxgroups гордятся своими постоянными клиентами – покупателями, которые возвращаются снова и снова, чтобы пополнить личную коллекцию аксессуарами премиум-качества.
Представители "Люксгрупс" не понаслышке знают, как сложно найти стоящие товары среди царствующего повсюду масс-маркета. Именно поэтому, компания стремится пополнять собственный каталог лучшими товарами, которые будут по душе фанатам роскоши.
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