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Luxgroups – элитные брендовые аксессуары для истинных ценителей роскоши

Здесь можно найти премиум-продукцию, которая наилучшим образом подчеркнет ваш статус

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:17

Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Cartier, Rolex – творения этих брендов кружат голову ценителям премиального стиля. Вполне логично, что люксовая продукция недоступна для большинства. Но что делать, если на украинском рынке и вовсе не найти оригинальных, качественных изделий от именитых производителей? Все просто: достаточно лишь обратиться в компанию Luxgroups!

Клиенты компании – те, кто способен оценить роскошь и исключительное качество. Если и вы относитесь к числу таких людей, насладитесь каталогом luxgroups.ua. Гарантируем: именно там вы найдете премиум-продукцию, которая наилучшим образом подчеркнет ваш статус.

Что предлагает компания Luxgroups?

Коллекция магазина "Люксгрупс" – это эксклюзивные товары, которых не найти в обычных маркетах. Предметы роскоши являются на 100% оригинальными: качество каждого изделия проверяют специалисты.

"Люксгрупс" были одними из первых, кто занял премиум-нишу украинского рынка. Компания гордится своим статусом и достижениями. На данный момент основным направлением деятельности специалистов являются швейцарские часы. Именно в Luxgroups.ua вы можете приобрести премиальные марки: Audemars Piguet, Bovet, Breguet, Chopard, Harry Winston, Hublot, Jaeger LeCoultre, Ulysse Nardin, Vacheron Constantin, Zenith, Rolex и другие.

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С 2015 года, Люксгрупс является аттестованным диллером – Trusted Seller – на международной часовой бирже Chrono24. Это – часовой портал №1 в мире.

Но не только роскошные швейцарские часы сможет приобрести в Luxgroups ценящий исключительное качество клиент. Вас ждут:

  • Ювелирные украшения от известных во всем мире брендов: Carrera y Carrera, Cartier, Chopard, Damiani, Graff, Tiffany & Co.

  • Аксессуары самых известных премиальных мировых брендов.

  • Изделия из натурального меха от именитых домов моды.

Также вас ждут люксовые подарки, которые можно преподнести близкому человеку. Именно те предметы, которые подчеркивают статус.

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Специалисты Luxgroups всегда готовы пойти навстречу клиентам. Компания предлагает не только товары в ассортименте, но и доставляет премиальную продукцию на заказ: теперь вам доступны абсолютно любые бренды. А если вы хотите продать собственную коллекцию роскошной продукции, Luxgroups осуществляют выкуп на выгодных условиях.

Ориентированность на клиента – главная цель "Люксгрупc"

На данный момент, компания сотрудничает с частыми покупателями, а также с юридическими лицами. Больше всего Luxgroups гордятся своими постоянными клиентами – покупателями, которые возвращаются снова и снова, чтобы пополнить личную коллекцию аксессуарами премиум-качества.

Миссия компании – сделать премиум-сегмент доступнее для настоящих ценителей

Представители "Люксгрупс" не понаслышке знают, как сложно найти стоящие товары среди царствующего повсюду масс-маркета. Именно поэтому, компания стремится пополнять собственный каталог лучшими товарами, которые будут по душе фанатам роскоши.

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