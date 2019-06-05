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"Люди Икс: Темный Феникс": Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер и другие на премьере в Лос-Анджелесе

Актрисы позировали на красной дорожке в роскошных платьях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:15
Софи Тернер
Софи Тернер
Фото: AFP

В Лос-Анджелесе прогремел премьерный показ долгожданного фильма "Люди Икс: Темный Феникс", на который приехали главные персонажи киноленты и другие знаменитости. Громкое событие не пропустили актрисы Дженнифер Лоуренс и Софи Тернер, которая сыграла главную роль.

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Для светского выхода Дженнифер Лоуренс сделала ставку на черном платье с тонким кожаным ремешком на талии и экстремально глубоким декольте от Dior. Из украшений звезда выбрала необычную подвеску, а на пальце сверкало помоволочное кольцо с бриллиантом за 100 тысяч долларов. Напомним, что недавно Дженнифер приняла предложение руки и сердца от 34-летнего возлюбленного Кука Марони, но на премьеру фантастической ленты Лоуренс приехала одна.

Дженнифер Лоуренс в платье от Dior
Дженнифер Лоуренс в платье от Dior
Фото: AFP

Еще одна успешная актриса Голливуда Софи Тернер пришла на премьеру "Люди Икс: Темный Феникс", в которой сыграла главную роль.

Софи Тернер в платье Louis Vuitton позирует с мужем Джо Джонасом
Софи Тернер в платье Louis Vuitton позирует с мужем Джо Джонасом
Фото: AFP

Несомненно актрисы предпочла платье от Louis Vuitton, с которым юная звезда с недавних пор сотрудничает. Софи позировала на красной дорожке вместе со своим новоиспеченным супругом Джо Джонасом. 

Смотрите фото других знаменитостей на красной дорожке премьеры фильма "Люди Икс: Темный Феникс":

Софи Тернер
Фото: AFP
Николас Холт
Фото: AFP
Главные герои фильма "Люди Икс: Темный Феникс"
Фото: AFP
Джессика Честейн
Фото: AFP
Софи Тернер
Фото: AFP
Хелстон Сейдж
Фото: AFP
Александра Шипп и Джеймс Шипп
Фото: AFP
Ева Мари
Фото: AFP
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Отметим, что "Люди Икс: Темный Феникс" должны выйти на экраны 7 июня. Премьера "Новых мутантов" по-прежнему намечена на 2 августа.

Напомним, в сети появились новые кадры из фильма "Темный Феникс". Создатели проекта обещают, что "Темный Феникс" станет одной из самых страшных и мрачных глав киносаги про Людей Х, а примерно в середине ленты зрителей ждет внезапный сюжетный твист, который резко изменит курс франшизы и направит ее в совершенно другую сторону.

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