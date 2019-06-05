"Люди Икс: Темный Феникс": Дженнифер Лоуренс, Софи Тернер и другие на премьере в Лос-Анджелесе

Актрисы позировали на красной дорожке в роскошных платьях

Софи Тернер Фото: AFP

В Лос-Анджелесе прогремел премьерный показ долгожданного фильма "Люди Икс: Темный Феникс", на который приехали главные персонажи киноленты и другие знаменитости. Громкое событие не пропустили актрисы Дженнифер Лоуренс и Софи Тернер, которая сыграла главную роль.

Также смотрите, как скандальный фильм о Майкле Джексоне повлиял на его детей:

Для светского выхода Дженнифер Лоуренс сделала ставку на черном платье с тонким кожаным ремешком на талии и экстремально глубоким декольте от Dior. Из украшений звезда выбрала необычную подвеску, а на пальце сверкало помоволочное кольцо с бриллиантом за 100 тысяч долларов. Напомним, что недавно Дженнифер приняла предложение руки и сердца от 34-летнего возлюбленного Кука Марони, но на премьеру фантастической ленты Лоуренс приехала одна.

Дженнифер Лоуренс в платье от Dior Фото: AFP

Еще одна успешная актриса Голливуда Софи Тернер пришла на премьеру "Люди Икс: Темный Феникс", в которой сыграла главную роль.

Софи Тернер в платье Louis Vuitton позирует с мужем Джо Джонасом Фото: AFP

Несомненно актрисы предпочла платье от Louis Vuitton, с которым юная звезда с недавних пор сотрудничает. Софи позировала на красной дорожке вместе со своим новоиспеченным супругом Джо Джонасом.

Смотрите фото других знаменитостей на красной дорожке премьеры фильма "Люди Икс: Темный Феникс":

Софи Тернер Фото: AFP Николас Холт Фото: AFP Главные герои фильма "Люди Икс: Темный Феникс" Фото: AFP Джессика Честейн Фото: AFP Софи Тернер Фото: AFP Хелстон Сейдж Фото: AFP Александра Шипп и Джеймс Шипп Фото: AFP Ева Мари Фото: AFP 1/8

Отметим, что "Люди Икс: Темный Феникс" должны выйти на экраны 7 июня. Премьера "Новых мутантов" по-прежнему намечена на 2 августа.

Напомним, в сети появились новые кадры из фильма "Темный Феникс". Создатели проекта обещают, что "Темный Феникс" станет одной из самых страшных и мрачных глав киносаги про Людей Х, а примерно в середине ленты зрителей ждет внезапный сюжетный твист, который резко изменит курс франшизы и направит ее в совершенно другую сторону.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram