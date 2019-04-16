Made in Ukraine: почему украинцы вынуждены покупать одежду из Китая

Из-за дешевой рабочей силы в Украине шьют одежду

85% украинских швейных предприятий шьют для иностранцев Фото: Pixabay

В Украине работает 1810 швейных предприятий и до 500 обувных, но на отечественный рынок попадает лишь 12% изготовленной там одежды и обуви. Журналисты общественно резонансного проекта "Главная тема" с Еленой Кот на телеканале "Украина" узнали, на кого на самом деле работают украинские портнихи.

Большинство украинских покупателей в поисках модных новинок идут в магазины разрекламированных европейских брендов, так как уверены – там продают вещи, изготовленные в Германии, Италии, Швеции и Великобритании, поэтому они качественнее любых других. Однако это заблуждение.

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"Главная тема" посетила одну из фабрик, где готовят коллекции сразу для нескольких мировых брендов. География сотрудничества фабрики на Львовщине впечатляет – шьют одежду для Англии, Испании, Франции и Германии. Ежедневно 20 портних изготавливают в среднем две сотни вещей для самых известных европейских марок.

В то, что украинские женщины здесь шьют одежду для известных брендов, не верят даже их собственные дети, которые покупают одежду этих же марок в торговых сетях по всей Украине. Вот только носить то, что шьют своими руками, сами портнихи не могут. Во-первых, цены кусаются, во-вторых, эти изделия в Украине не продаются, их производят для магазинов за рубежом.

Украинки шьют одежду для зарубежных сетевых марок Фото: Pixabay

В украинские города эти же бренды присылают партии одежды, отшитые в Китае и Бангладеш, поэтому одежда, изготовленная украинками, преимущественно встречается на секонд-хенде. 85% украинских швейных предприятий шьют для иностранцев. И хотя у них есть все мощности и возможности работать для отечественных брендов и изготавливать одежду полностью собственного производства – от разработки модели и выкройки к готовой вещи – они этого не делают.

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"В Украине нет крупного производства тканей, чтобы можно было конкурировать. Поэтому и приходится работать на сырье, поставляемом зарубежным заказчиком. Им выгодно покупать наши дешевые рабочие руки, а мы, вместе с тем, имеем работу. У нас есть заданная норма и шкала, сколько единиц какого размера мы должны изготовить. Заказчик дает нам абсолютно все: и ткань, и нить, и пуговицу, если нужно, и модель, и лекала. Мы уже сами выкраиваем и отправляем им в определенных количествах", – рассказывает директор Городоцкой швейной фабрики на Львовщине Данута Ревда.

По сравнению с Китаем, Украина находится территориально ближе к странам, где создается мировая мода. Но не только расположение привлекает зарубежные бренды. В том же Китае заработная плата портнихи намного выше, чем у ее украинской коллеги. На городоцкой фабрике швеи получают по 7-8 тысяч гривен в месяц. Меньше, чем в Украине, зарабатывают только портнихи в Бангладеш, где получают в среднем 50$ зарплаты, во Вьетнаме – 250-300$.

Одежда, пошитая украинками, которую продают в Европе, должна обязательно иметь отметку Made in Ukraine, и это – большое достижение. Потому что еще несколько лет назад зарубежные бренды скрывали, что шьют вещи в Украине и выдавали работу наших портных за свою.

Глава общественной организации "Украинское общество экономических свобод" Марьян Заблоцкий считает, что оставить на украинском рынке одежду, которую изготовляют наши портнихи, поможет отмена пошлин на импорт сырья:

"Для того, чтобы изготовленная в Украине одежда оставалась в стране, необходимо отменить пошлину на импорт сырья. Так производитель не был бы зависимым от заказчика и, возможно, был бы сам заинтересован разработать собственную модель".

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