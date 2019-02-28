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Макияж на 8 Марта: ТОП-7 оригинальных идей

Актуальная палитра для макияжа на 8 Марта

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:30
Макияж и цвет глаз на 8 Марта: как сочетать
Макияж и цвет глаз на 8 Марта: как сочетать
Фото: pexels.com

Подготовка к главному женскому дню 8 Марта в самом разгаре, и если с нарядом вы уже определились, то пора переходить к выбору праздничного макияжа. Каким он должен быть: ярким или нейтральным? Об этом вы узнаете в нашей статье. 

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Модницы должны запомнить истину 2019 года – в моде натуральность! Во всем – в одежде, в прическах и макияже. Но влияние 80-х и 90-х коснулось не только гардероба. Если вы любите яркие образы, смело делайте подобный make up.  

Макияж без макияжа: идеи визажа на 8 Марта 

Нюдовый макияж на 8 Марта 2019
Нюдовый макияж на 8 Марта 2019
Фото: Pinterest

Нюдовая тенденция не уходит из бьюти-трендов. В сезоне 2019 она обрела новые черты: подчеркните красоту лица, сделав акцент на безупречности кожи. Густые брови, легкий беж на губах, светло-коричневые тени на веках глаз и едва подкрашенные ресницы тушью - залог естественности в весеннем макияже. 

Модный макияж глаз 2019 

Синие и фиолетовые тени – тренд 2019 года
Синие и фиолетовые тени – тренд 2019 года
Фото: Pinterest

Монотени - самая выразительная тенденция сезона весна/лето. Наносите тени зеленого, фиолетового, голубого или розового цветов на все верхнее веко. Не бойтесь встречать весну ярко!

8 Марта: варианты праздничного макияжа

Идеи для макияжа в коричневых тонах с красной помадой
Идеи для макияжа в коричневых тонах с красной помадой
Фото: Pinterest

Если вы ежедневно делаете нюдовый макияж и в праздничный день хочется разнообразия, используйте более насыщенные цвета теней и подкрасьте губы. Это может быть темно-коричневая помада или ярко-красная. 

Праздничный вариант для макияжа на 8 Марта
Праздничный вариант для макияжа на 8 Марта
Фото: Pinterest

Макияж глаз с глиттером 2019
Макияж глаз с глиттером 2019
Фото: Pinterest

Модный make up 2019: рисуем стрелки

Стрелки на глазах: самые трендовые варианты на весну
Стрелки на глазах: самые трендовые варианты на весну
Фото: Pinterest

Тенденции 80-х будут нас еще долго преследовать. Поэтому не боимся экспериментировать с яркими красками в макияже. Да, мы привыкли к шаблону черных стрелок, а попробуйте нарисовать на 8 Марта, например, красные или оранжевые. 

Цветные стрелки в макияже
Цветные стрелки в макияже
Фото: Pinterest

Напомним, ранее мы писали о том, какую прическу сделать 8 Марта

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