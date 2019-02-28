Макияж на 8 Марта: ТОП-7 оригинальных идей
Актуальная палитра для макияжа на 8 Марта
Подготовка к главному женскому дню 8 Марта в самом разгаре, и если с нарядом вы уже определились, то пора переходить к выбору праздничного макияжа. Каким он должен быть: ярким или нейтральным? Об этом вы узнаете в нашей статье.
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Модницы должны запомнить истину 2019 года – в моде натуральность! Во всем – в одежде, в прическах и макияже. Но влияние 80-х и 90-х коснулось не только гардероба. Если вы любите яркие образы, смело делайте подобный make up.
Макияж без макияжа: идеи визажа на 8 Марта
Нюдовая тенденция не уходит из бьюти-трендов. В сезоне 2019 она обрела новые черты: подчеркните красоту лица, сделав акцент на безупречности кожи. Густые брови, легкий беж на губах, светло-коричневые тени на веках глаз и едва подкрашенные ресницы тушью - залог естественности в весеннем макияже.
Модный макияж глаз 2019
Монотени - самая выразительная тенденция сезона весна/лето. Наносите тени зеленого, фиолетового, голубого или розового цветов на все верхнее веко. Не бойтесь встречать весну ярко!
8 Марта: варианты праздничного макияжа
Если вы ежедневно делаете нюдовый макияж и в праздничный день хочется разнообразия, используйте более насыщенные цвета теней и подкрасьте губы. Это может быть темно-коричневая помада или ярко-красная.
Модный make up 2019: рисуем стрелки
Тенденции 80-х будут нас еще долго преследовать. Поэтому не боимся экспериментировать с яркими красками в макияже. Да, мы привыкли к шаблону черных стрелок, а попробуйте нарисовать на 8 Марта, например, красные или оранжевые.
Напомним, ранее мы писали о том, какую прическу сделать 8 Марта.
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