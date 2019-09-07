Мама Илона Маска вышла в свет в наряде от украинского дизайнера

Мэй Маск посетила мероприятие в рамках New York Fashion Week

Мэй Маск Фото: instagram.com/mayemusk

Мама миллиардера Илона Маска снова появилась на публике в образе от украинских дизайнеров. 71-летняя Мэй Маск посетила церемонию The Daily Front Row Fashion Media Awards в рамках New York Fashion Week в костюме от Valery Kovalska и обруче от Ruslan Baginskiy.

Для своего образа Мэй Маск выбрала синий брючный костюм с белыми лампасами и бантом украинского бренда Valery Kovalska. Стильный и элегантный лук мама Илона Маска дополнила аксессуаром в виде обруча от Ruslan Baginskiy и крупными серьгами.

Мэй Маск в костюме от Valery Kovalska Фото: Getty Images

Мэй Маск в наряде от украинских дизайнеров Фото: Getty Images

Ранее джинсы от украинского дизайнера надела супермодель Наоми Кэмпбелл.

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